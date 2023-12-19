بلدية دبي تطلق تحديث خطة استشراف المستقبل

أعلنت بلدية دبي إطلاق تحديث خطة استشراف المستقبل التي ترسم خارطة طريق لتخيل وتصميم وتنفيذ مستقبل دبي ضمن نطاق العمل البلدي وفق نموذج المدن المستدامة المستقبلية التي يشكل الإنسان محورها المركزي، وتمثل جودة الحياة غايتها العليا، بما يعزز موقع دبي كمدينة عالمية في صدارة مدن المستقبل الرائدة.

وتهدف الخطة الاستشرافية إلى تصميم مستقبل تحولي لدبي كمدينة رائدة في الابتكار، والرفاه الاجتماعي، والتخطيط الإيجابي، وتسخير التطورات التكنولوجية والتنمية المجتمعية لتوفير بيئة نابضة بالحياة، وتعزيز مرونة المدينة، وإعطاء الأولوية للحياة الحضرية المستدامة، وتوسيع المساحات الخضراء، والاستفادة من الطاقة المتجددة، واستدامة البنية التحتية، وتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، والتركيز على صحة المجتمع وجودة الحياة.

3 محاور

وتسهم خطة استشراف المستقبل لبلدية دبي في رسم ملامح مستقبل مدينة مستدامة استناداً إلى 3 محاور هي تصميم المستقبل الحضري العصري، وتعزيز البنية التحتية المستدامة، والارتقاء بالصحة وجودة الحياة.

وتحدد خطة استشراف المستقبل لتصميم المستقبل الحضري العصري في مجموعة من العوامل مثل المدينة الخضراء الذكية، ومواجهة الاحتباس الحراري. أما لتعزيز البنية التحتية المستدامة، فتحدد الاستراتيجية مجموعة من العوامل مثل رقمنة حلول الصرف الصحي ومعالجة المخلفات، واستشراف مستقبل إدارة المياه والنفايات.

وللارتقاء بالصحة وجودة الحياة، تحدد الاستراتيجية مجموعة من العوامل مثل جودة الهواء، وتقليل الضوضاء، والرقابة البيئية، وتعزيز الصحة، والسلامة. ولدعم عملية صنع المستقبل وتسريع عجلة النمو قامت بلدية دبي بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش منتدى إطلاق الخطة الاستشرافية مع نخبة من المؤسسات مثل متحف المستقبل وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعدد من شركات القطاع الخاص.

كما أعلنت بلدية دبي عن إطلاق حاضنة لتجارب ومشاريع تعنى بالمستقبل ضمن نطاق مهام الدائرة من خلال مبادرة مختبر مستقبل المدينة والذي سيسهم في تشجيع الشركات على تبني حلول المستقبل وتجربتها.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: ((تشكل خطوة خطة استشراف المستقبل لبلدية دبي، التي توفر 60% من خدمات دبي عبر 14 قطاعاً متخصصاً وأكثر من 160 خدمة، خطوة نوعية على مسار تحقيق رؤية بلدية رائدة لمدينة عالمية بحيث تكون دبي رائدة مدن المستقبل في تمكين المجتمع ومرونة الاقتصاد واستمرارية التنمية واستدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة وفق قيم الاستباقية والإيجابية والتنافسية والمشاركة التي نعمل بها في بلدية دبي)).

وأضاف الهاجري: ((المستقبل يُصنع ولا يُنتظر في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجيتنا لاستشراف المستقبل تنطلق من هذه الرؤية لتصمم مجتمعات مستدامة محورها الإنسان، وتحقق رسالة بلدية دبي في تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاههم. وصممت البلدية خطة استشراف المستقبل الخاصة بها وفق منهجية شاملة استفادت من أفضل الممارسات العالمية والمحلية في استشراف المستقبل وتضمنت 120 مشروعاً موزعة على كافة مهام البلدية.

مكانة دبي

من جهته، أكد خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن منظومة استشراف المستقبل في بلدية دبي تتماشى مع فكر مؤسسة دبي للمستقبل وجهودها ورؤيتها المستقبلية، ما يؤكد أهمية التعاون المشترك والعمل على توحيد الرؤى وخطط العمل لإطلاق وتطوير مبادرات ومشاريع نوعية لتبقى دبي رائدة مدن المستقبل.

وأضاف: شراكتنا مع بلدية ترتكز على الإيمان بالمستقبل والحرص على تحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بأهمية تبني ثقافة التفكير التصميمي، وتعزيز الريادة والابتكار والتطوير المستمر، وتطوير منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل في دبي، إضافة إلى تمكين المواهب والكفاءات والخبراء ومصممي المستقبل، وتعزيز موقع دبي كمختبر عالمي لأفكار المستقبل الواعدة.

واستفادت بلدية دبي من منظومة استشراف المستقبل المتكاملة التي توفرها ((مؤسسة دبي للمستقبل)) في تصميم الاستراتيجية، حيث اعتمدت على العديد من المبادرات الاستشرافية الرائدة للمؤسسة مثل ((تقرير 50 فرصة عالمية)) السنوي الذي يرسم تصورات شاملة للفرص الواعدة في مجتمعات المستقبل المزدهرة، و((مختبر دبي للمستقبل)) حيث يتم التعاون مع القطاع الخاص والخبراء والرواد لابتكار حلول استباقية لتحديات مستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز