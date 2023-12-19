محمد القرقاوي: نيفين خشاب نموذج لتميز الإنسان في قطاع علمي

نقل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى البروفيسورة نيفين خشاب، عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، الفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأبلغ معاليه البروفيسورة نيفين خشاب، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لها بالفوز بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.

وقال معاليه مخاطباً البروفيسورة نيفين خشاب: فخورون بك ونتابعك ونسمع كل خير عنك.. أنت قدوة ليس لنا فحسب، وإنما للشباب في العالم العربي كله، فوجودك مفخرة لنا، وأنت اليوم فزت بجائزة نوابغ العرب عن قطاع العلوم، واللجنة كلها كانت وبنسبة عالية جداً تركز عليك وعلى الأعمال التي قمت بها في هذا القطاع. أنت نموذج للعالم العربي كله. وأضاف معاليه: أنت نموذج لتميز الإنسان في قطاع علمي، واليوم أقول لك بالنيابة عن أعضاء اللجنة العليا للنوابغ العرب: مبارك.. تستحقين كل خير.

بدورها، قالت البروفيسورة نيفين خشاب: أتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأتشرف بالجائزة والتكريم من سموه، وباختياري للفوز بجائزة ((نوابغ العرب)) في مجال العلوم، مؤكدة أنه ((يمكننا عمل الكثير لتصبح لدينا هجرة معاكسة للعقول)).

وأضافت: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتمتع بنظرة استشرافية للمستقبل في مختلف المجالات، وما وصلت إليه دبي اليوم يترجم هذه الرؤية المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز