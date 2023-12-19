«الأعمال الخيرية العالمية» تستعرض مشاريعها الإنسانية خلال 2023

اطلع مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية على حجم المشاريع والبرامج والأنشطة الخيرية والإنسانية، التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، وتبرعات حملة ((تراحم من أجل غزة))، وأبرز المشاريع والمبادرات، التي تم تنفيذها، فيما اعتمد الموازنة السنوية لعام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماعه الختامي لعام 2023 بعجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور نائب الرئيس عبدالرحمن المطيوعي، وأعضاء المجلس، والدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة.

وفي بداية الاجتماع توجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان على دعمهما الدائم لمشاريع الهيئة ومبادراتها الخيرية، وإلى المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء، والقلوب الرحيمة، الذين كان لهم دور رئيسي في نجاح كافة مبادرات الهيئة، مؤكداً أن عام 2023 كان عاماً استثنائياً في العطاء، وعكس الصورة المشرقة لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، من خلال وقوفها مع الأشقاء والدول المتضررة من الحروب والكوارث، مثل فلسطين والمغرب وإندونيسيا.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: ((الخير لا يعرف حدوداً أو جغرافيا، لذلك تميزت هيئة الأعمال الخيرية العالمية بوصولها لآلاف المحتاجين في مناطق متنوعة حول العالم، وربما كانت سباقة في الوصول إلى قرى معدومة ونائية لم تصلها أي جهة خيرية، وهذا يدل على حرص فرق العمل، وسعيها الدؤوب، لتكون رائدة في ميادين الإنسانية، وتحملها مشقة السفر وعناء الوصول لأولئك الذين عانوا من الجوع والعطش، وفتكت بهم الأمراض والأوبئة، وإن هذه الريادة يجب أن تكون حافزاً على مواصلة الجهود تحت مظلة وطن كبير، عرفه العالم بالبذل والعطاء)).

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