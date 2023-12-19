إنجازات علمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدمت البروفيسورة نيفين خشاب أكثر من 275 بحثاً علمياً في الكيمياء العضوية وعلم النانو.
تركّز أبحاث خشاب على تطبيقات المواد متناهية الصغر القابلة للبرمجة الذكية.
تدرس خشاب الفرص التي توفرها كبسولات وأجهزة النانو في الإفادة من الأدوية والعلاجات الجينية.
حققت نقلات نوعية في العلاجات بتصميمها حلولاً مبتكرة مثل كبسولات الدواء القابلة للتفعيل عبر الضوء.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19122023000110011019ID1107629801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.