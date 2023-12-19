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إنجازات علمية

12/19/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت البروفيسورة نيفين خشاب أكثر من 275 بحثاً علمياً في الكيمياء العضوية وعلم النانو.

تركّز أبحاث خشاب على تطبيقات المواد متناهية الصغر القابلة للبرمجة الذكية.

تدرس خشاب الفرص التي توفرها كبسولات وأجهزة النانو في الإفادة من الأدوية والعلاجات الجينية.

حققت نقلات نوعية في العلاجات بتصميمها حلولاً مبتكرة مثل كبسولات الدواء القابلة للتفعيل عبر الضوء.

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