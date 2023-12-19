«وطني الإمارات» تطلق مخيم الهوية الوطنية

أطلقت مؤسسة ((وطني الإمارات)) بالتعاون مع ((خدمة الأمين))، مخيم الهوية الوطنية الثالث تحت شعار ((تراثنا الوطني.. إرث مستدام)).

ويأتي المخيم في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى بناء جيل يعي أهمية الانتماء للوطن والمساهمة في نمائه وتطوره، وذلك من خلال برامج تدريبية وتثقيفية متنوعة تشمل ورش العمل حول تاريخ الدولة وثقافتها وقيمها، بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية ورياضية تعزز روح الفريق والانتماء، فضلاً عن فعاليات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية.

فعاليات

وتقام فعاليات وأنشطة مخيم الهوية الوطنية الثالث في مجمع زايد التعليمي بمنطقة المزهر بإمارة دبي في الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر 2023 فيما عدا أيام نهاية الأسبوع. وسيشرف على فعاليات المخيم فريق من المدربين والمرشدين الأكفاء، وذلك ضمن بيئة تسهم في تعزيز التعاضد والتآزر بين المشاركين، وتساعدهم على بناء شبكات علاقات اجتماعية متينة.

كما يهدف برامج فعاليات المخيم إلى تمكين المشاركين وتحفيزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم، وتوجيههم نحو المساهمة الإيجابية في بناء المجتمع.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن المخيم يتيح منصة للأطفال والناشئة لتطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، ترجمة لرؤية المؤسسة المتمحورة حول تعزيز قيم المواطنة الصالحة والإيجابية والانتماء، وترسيخ ثقافة المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح الفلاسي أن المخيم يأتي في إطار التعاون بين المؤسسة و((خدمة الأمين))، ويركز على توفير تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للأطفال والناشئة، وتوطيد صلتهم بالتراث والهوية الوطنية بشكل مستدام باعتبارهم قادة المستقبل، وتمكين جيل جديد واعٍ وملتزم بمسؤولياته المجتمعية والوطنية. وأكد الفلاسي التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز روح الانتماء للوطن، ورفد أجيال الناشئة والشباب بالسبل والأدوات الكفيلة بتعزيز دورهم في بناء مستقبل الوطن.

من جانبه، قال عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين: ((في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة وطني الإمارات والتزامنا الراسخ بتنشئة جيل ملتزم وواعٍ، قادر على تحمل المسؤوليات المجتمعية والوطنية. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا بالوصول إلى بيئة أكثر أمناً لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع ورفاهيته والمساهمة معاً في المحافظة على سلامته.

ويتيح المخيم للأطفال والناشئة فرصة تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، ويرسخ فيهم حب الوطن والثقافة الإماراتية من خلال تنظيم ورش عمل متنوعة. ونؤكد التزامنا بتعزيز روح الانتماء الوطني وتأصيل الموروث الثقافي الشعبي ودمج الأطفال في بيئة تراثية، وتمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل مشرق ومستدام)).

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