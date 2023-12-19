حتا.. واحة الباحثين عن المغامرات والترفيه والجمال

على مدى 17 يوماً، تقدم مدينة حتا لساكنيها وزوارها تجارب سياحية فريدة وممتعة ضمن برامج ((مهرجان شتانا في حتا))، وهو ما تواظب عليه أيضاً، بشكل دائم، إذ تفتح ذراعيها للكبار والصغار والمغامرين والهواة، من كل الجنسيات، لممارسة هواياتهم والانغماس في تجارب ترفيهية ومغامرات متميزة، ضمن الفعاليات المتنوعة في هذه البقعة الفريدة من نوعها سواء في تضاريسها أو معالها أو أماكنها التراثية وغيرها الكثير.

وتعد حتا واحدة من الأماكن السياحية المهمة في المنطقة، حيث تعتبر مدينة أثرية وتاريخية ومعاصرة، رائعة، وهي تحتضن العديد من الآثار المهمة التي تعود إلى عهود وعصور قديمة، كما تتميز بمناطق طبيعية ساحرة عدة، إذ إنها محاطة بسلسلة جبال الحجر التي تمنحها منظراً خلاباً، لتصبح الرحلات الجبلية والمشي لمسافات طويلة في هذه المناطق من الأنشطة التي تحوز قيمة وتشويقاً خاصين ضمنها، حيث يمكن للزوار استكشاف جمال الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية والاستمتاع بالهواء النقي وبالهدوء.

تنوع

وتتوافر أيضاً فعاليات عدة، رياضية وثقافية وترفيهية شاملة، تستقطب أبناء الدولة والمقيمين والسياح، سواء ضمن فعاليات ((مهرجان شتانا في حتا)) أو في أوقات أخرى على مدار العام، ويمكن للجميع المشاركة في الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجات الهوائية، والرحلات البرية، أو صيد الأسماك، إضافة إلى الحصول على الترفيه والتنزه بين المناظر الطبيعية الخلابة، أو خوض مغامرة ورحلة في القوارب والتجذيف في البحيرات.

عراقة

ولا تزال مدينة حتا تحتفظ بالعديد من المباني والمعالم التاريخية التي تعكس عمارة الأجداد، مثل قصر حتا التراثي وقلعة حتا، مما يمكن الزوار من استكشاف تاريخ المدينة القديمة، والتعرف إلى الحكايات التي تروى عنها وعن تاريخها العريق، بالإضافة إلى أنها تحظى بمناظر طبيعية تميزها عن غيرها من المناطق في الإمارة، مثل واحة حتا والأودية وسد حتا الشهير، إضافة إلى النباتات النادرة والطيور المهاجرة.

تجارب

المغامر الإماراتي علي مطر، أحد المواظبين على خوض تجارب مغامرات وترفيه ورحلات متنوعة، أكد لـ ((البيان)) أن فعاليات ((مهرجان شتانا في حتا)) مميزة بالفعل، وتمكنت من جذب الأنظار نحو هذه المنطقة التي تستحق بالفعل أن تزار وأن تكون محطة لمحبي المغامرات، وأيضاً للعائلات للاستمتاع بأوقات مميزة في الهواء الطلق، خصوصاً مع اعتدال الجو ووجود العديد من الفعاليات وتنوعها مما يساهم في تلبية أكبر كم من الهوايات والرغبات للقادمين إليها لأجل قضاء وقت ممتع.

وأضاف مطر: ((مهما وصفنا هذا الاهتمام من قبل القائمين على الفعاليات فنحن لا نفيهم حقهم، وأنا كمغامر أرى أن منطقة حتا تستحق تسليط الضوء عليها لما فيها من تنوع جميل يمكن من خلاله ممارسة العديد من الرياضات والهوايات الفريدة أو الاستمتاع بأجواء الماضي التراثية، فكل ذلك متوفر ويضفي جواً حماسياً وممتعاً بالنسبة لكل الأعمار والجنسيات)).

وأشار علي مطر إلى أنه كمغامر سبق وأن زار مختلف المناطق في حتا واستمتع بالعديد من الرياضات فيها كالتجديف، وقيادة الدراجات بين الجبال، ورياضة المشي والتسلق بين الممرات الجبلية والأودية، وكلها ممتعة إلا أن الرياضة المفضلة لديه هي ((الهايكنغ)) أو المشي بين الممرات الجبلية.

وأوضح أنه يخرج بشكل شبه يومي مع فريق من السياح للمشي بين الممرات الجبلية واكتشاف الأماكن المتنوعة في حتا، وعلى الرغم من أنه يحفظ أماكنها جيداً إلا أنه يستمتع في كل مرة يأخذ زواراً جدداً معه ليعرفهم فيها على التضاريس وعلى عادات وتقاليد المنطقة، وطريقة التسلق الأسهل للوصول إلى القمم، وأيضاً الاستمتاع بالطبيعة على طول الطريق.

واستطرد: ((التنزه والمشي بين الممرات الجلية هواية محببة جداً بالنسبة إلي، وخصوصاً في منطقة حتا، إذ تعتبر رياضة مهمة وتحوز اهتمام الجميع، بفضل جمال الطبيعة فيها واختلافها عن غيرها من المناطق الأخرى في المدينة من حيث مواصفات تضاريسها، خصوصاً طبيعتها الجبلية وأيضاً البحيرات المتواجدة فيها والمياه العذبة والأشجار المتنوعة والطيور وغيرها. فكلها عوامل جذب تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، والذين يسارعون إلى زيارتها وتجربة المغامرات والترفيه فيها والانغماس في فعالياتها ومن ثم اكتشافها على طريقتهم الخاصة)).

المكان المفضل

ويهوى المغامر الإماراتي سالم المعلا، وهو من سكان حتا، السير في الجبال أو ((الهايكنغ)). وأشار في حديث لـ ((البيان)) إلى أن فعاليات ((مهرجان شتانا في حتا))، تجذب السياح بشكل كبير، وبالتوازي، تشجعهم طبيعة حتا الجميلة على ممارسة الرياضات الجبلية كالسير بالدراجات أو تسلق الجبال والذي يهواه هو شخصياً. وأوضح أنه يقوم بالتسلق بين الممرات الجبلية بشكل شبه يومي ويكون معه العديد من الزوار، وتستغرق كل رحلة منه من أربع إلى خمس ساعات، وأبرز الأماكن التي يحب المشي فيها هي مسار واجهة حتا وبحيرات سهيلة والمناطق المجاورة.

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