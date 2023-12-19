الرياضات المائية.. تجربة فريدة مفعمة بالحيوية في سد حتا

تعتبر الرياضات المائية جزءاً مهماً من جاذبية مدينة حتا وعنصراً أساسياً من ركائز السياحة الرياضية في المنطقة، كما تعد تجربة فريدة مفعمة بالحيوية في سد المدينة، حيث الارتباط بجميع الأنشطة والرياضات المائية بالسد الذي يشكل مسطحاً مائياً مثالياً لمحبي وعشاق رياضة التجديف على خلفية المناظر الجبلية الخلابة، وفرصة مذهلة في الهواء الطلق لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن المغامرة، كما يمثل وجهة رائعة للعديد من أنواع الرياضات الترفيهية المائية مثل ممارسة ركوب الدراجات المائية وركوب القوارب وللفعاليات الرياضية العالمية، وفعالية ((نحن نجدف من أجل حتا)) التي نظمها نادي دبي للرياضات البحرية قبل عامين، والتي حققت نجاحاً باهراً تعزز هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء الدولة وخارجها في فعالية ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) ضمن ((تحدي دبي للياقة)) نوفمبر الماضي، والتي رسمت لوحة إبداعية راقية على سطح مياه بحيرة سد حتا.

مهرجان

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن منطقة حتا بتنوعها البيئي وجمال الطبيعة تكتسب أهمية كبيرة كمنطقة جذب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات لا سيما الرياضات المائية، مشيداً بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان ((شتانا في حتا)) ضمن الموسم الجديد لوجهات دبي بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العليا للإشراف على تطوير المنطقة، حيث يوفر المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية، التي تشهد إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الجمهور في بحيرة ليم وحتا وادي هوب، والقرية التراثية وحصن حتا.

فعاليات

وأضاف الفلاحي: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي إطار توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار خرج بفعالياته من شواطئ دبي الساحرة إلى المسطحات المائية الجميلة حول الإمارة، ومنها بحيرة سد حتا التي تعد واحدة من معالم الجذب السياحي في المنطقة والأفضل على الإطلاق لممارسة الفعاليات والأنشطة المائية.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي أن الجميع في اللجنة المنظمة والمتسابقين والمتسابقات قد سعدوا جداً بخوض التجربة الفريدة في الإبحار داخل مياه البحيرة الزرقاء والعذبة حيث أقيم مهرجان مجتمعي كبير اجتذب العديد من الشخصيات الرياضية التي شاركت في الفعاليات، وفي مقدمتها الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

فكرة

وأشار إلى أن النادي سيعمل على تكرار فكرة المهرجان المجتمعي الكبير واعتماده بصفة دورية في روزنامة الفعاليات من أجل إثراء البرنامج بالتنوع، خاصة وأن الفعاليات التي ستقام ستناسب معايير الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وتقليل انبعاث الكربون، مؤكداً أن الفعاليات التي ينظمها النادي تتنقل بين معالم ومسطحات دانة الدنيا دبي، ومنها سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي تقام في القناة المائية وسباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية والتي تتنقل بين معالم الواجهة البحرية وشواطئ أم سقيم وجميرا والدراجات المائية في شاطئ الشروق والشراعية الحديثة داخل جزر دبي وألواح التزحلق على الماء -كايت سيرف في شاطئ نسناس.

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