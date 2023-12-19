المدن الذكية ترسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للاستدامة

احتلت الإمارات مرتبة متقدمة في خططها لإنشاء وتحويل بعض المدن إلى مدن ذكية، وهو جزء من خطة الدولة نحو التحول الرقمي، كأداة لتنويع مصادر اقتصادها، خصوصاً وأن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي في العالم العربي، وفق ما ذكره تقرير مطول لموقع ((إيكونومي ميدل إيست)).

وأفاد التقرير أن الإمارات تقوم ببناء مدن مستدامة وذكية عدة، تحافظ على الطاقة، وتنظم الطاقة المتجددة من خلال التكنولوجيا والتصميم المعماري.

وتابع: كانت أولى خطوات الإمارات في تحويل المدن التقليدية إلى ذكية، إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ويتمثل الهدف الرئيسي منها في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كل القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كل الاستراتيجيات الحكومية. وصممت الاستراتيجية وفقاً لـ 8 أبعاد هي: تعزيز الشمولية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، المرونة، التناغم مع العصر الرقمي، وتبع هذا المشروع مشاريع أخرى، كتزويد المناطق بخدمة الوايف فاي المجانية، وبوسائل التنقل الذكية، والكهرباء عبر الطاقة البديلة... واليوم تضم الإمارات عدداً من المدن الذكية.

دبي الرقمية

في أكتوبر 2013، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع تحويل دبي إلى ((مدينة ذكية))، وأطلق استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى رقمنة الحياة في دبي، والعمل على منظومة رقمية موثوقة وقوية، وتمكن المجتمع الرقمي. كما تسعى إلى مضاعفة مخرجات الاقتصاد الرقمي وزيادة جودة الحياة بنسبة 90 % وتحقيق المراكز الأولى في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الرقمية وإنجاز خمسين تجربة مدينة رقمية تتسم بالسلاسة والترابط والاستباقية والتنبؤية والأثر المرتفع وتأهيل أكثر من 50.000 من الكوادر الحكومية بمؤهلات رقمية متقدمة.

وتتكون الاستراتيجية من سبعة محاور هي: المدينة الرقمية، الاقتصاد الرقمي، البيانات والإحصاء، المواهب الرقمية، البنية التحتية الرقمية، الأمن السيبراني، التنافسية الرقمية.

المدينة المستدامة

وتعتبر مدينة دبي المستدامة من المشاريع العقارية الإماراتية التي تبنت معايير الاستدامة بعناصرها الرئيسية الثلاثة، الاقتصادية والبيئة والاجتماعية بوصفها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الأخضر.

وتم تطوير المدينة في دبي لاند، وتضم مجموعة من المبادرات لضمان الحفاظ على الموارد، بما في ذلك تصميم المنازل لضمان كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.

وتعتمد المساكن كلياً على ما تنتجه من الطاقة النظيفة، عبر تركيب الألواح الشمسية على واجهات وأسطح الفلل والمباني لتوليد الطاقة، كما يتم اتباع نهج متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات المنزلية واستخدام مواد التنظيف العضوية والمنتجات الخضراء، ويحيط بالمشروع حزام أخضر يبلغ عرضه 30 متراً، مشكلاً موئلاً بيئياً مهماً للطيور والزواحف، كما أنه يساعد في تقليل تلوث الهواء والضوضاء.

واحة دبي للسيليكون

يعبر مشروع سيليكون بارك عن خطة دبي 2021 لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية.

وحتى يناير 2016، نجحت واحة دبي للسيليكون في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 31 %، وبهذا تجاوزت أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تسعى لتخفيضها بنسبة 30%. وتعمل الواحة حالياً على عدد من المبادرات الرئيسية التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية، والانبعاثات الكربونية.

دبي الجنوب

وتعد مدينة دبي الجنوب منطقة اقتصادية حرة، ووجهة استثمارية استثنائية بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، بالإضافة إلى كثير من المزايا مثل إمكانية التملك للأجانب. كما أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة وتقع في المنطقة الأسرع نمواً في إمارة دبي، بالإضافة إلى قربها لمرافق مهمة عدة.

ويرتكز مفهوم المنطقة السكنية في (دبي الجنوب) على الموضوعات المجتمعية الرئيسة التي تنص عليها خطة دبي 2021، عبر إنشاء مدينة تتمحور بشكل رئيس حول توفير كل مقومات السعادة والرفاهية للأفراد، وتوفر مجتمعاً حيوياً متكاملاً يناسب العائلات، والشباب العامل، ويشتمل على كل المرافق من مدارس، وحضانات، ومستشفيات، ومحال تجزئة، وغيرها.

وتنفذ المنطقة السكنية في دبي الجنوب مشروعين هما: ((القرى)) و((النبض))، وتقع على امتداد 87 مليون قدم مربع، وتمتاز بمحاذاة أكبر مطار في العالم وموقع إكسبو 2020 دبي، وتصل تكلفة بنائها إلى 25 مليار درهم.

زهرة الصحراء

تجسد مدينة زهرة الصحراء سياسة دبي باتباع نهج عمراني مستدام لحماية البيئة. وتقع المدينة في منطقة الروية وتدعم تطبيق التقنيات الخضراء والنظيفة، وهو تطبيق يتميز بالتخفيف من درجات الحرارة وتنقية الهواء من الملوثات.

وستكون المدينة سكانية بنسبة 75 %، وستوفر 40 % من الكهرباء الذاتية إجمالياً مع 200 ميغاواط.

ويبلغ عدد الأراضي في المنطقة نحو 20 ألف قطعة سكنية لإسكان المواطنين وسط بيئة ذكية ومستدامة ونظيفة، ومن المتوقع أن تستوعب المرحلة الأولى قرابة 160 ألف نسمة بينهم 120 ألف مواطن، يتم توزيعهم حسب الاستدامة الثقافية.

مدينة مصدر

تأتي مدينة مصدر ضمن أوائل المدن المستدامة في الشرق الأوسط التي تبنت توفير بصمة خضراء يحتذى بها لمدن المستقبل، واستيعاب التوسع الحضري السريع، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من التلوث والنفايات.

وبدأت إمارة أبوظبي في التخطيط لمدينة مصدر منذ عام 2006. وشملت الخطة الرئيسية لمدينة مصدر المكونات الرئيسية التالية:

● الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية من خلال تطوير مكاسب الكفاءة، والتوجيه الأمثل لشبكة الطاقة في المدينة.

● تكامل أوجه الحياة في المدينة بطريقة تكون فيها الحياة سهلة وسعيدة، ويتوفر السكن في مواقع منتسبة بما يؤدي إلى تقليل استخدام وسائل النقل.

● إنشاءات ومبانٍ محدودة الارتفاع والحجم.

● توفير وتطوير مرافق عامة لحياة اجتماعية وسعيدة مع الاهتمام بالمشاة ووسائل المواصلات المتوازنة.

● توفير حياة ذات جودة عالية ضمن منظومة بيئية ذكية.

مشروع زايد للمدينة الذكية

في 2018، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة التجريبية للخطة الخمسية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي (2018 – 2022) تحت مسمى مشروع زايد للمدينة الذكية.

ويعتبر تطوير بنية تحتية مناسبة، مع الحفاظ على البيئة من أولويات خطة أبوظبي الاقتصادية 2030. وتعمل حكومة أبوظبي على تطوير بيئة حضرية مدارة بشكل جيد في مدن وبلدات الإمارة، مرفقة بأنظمة تنقل عالمية المعايير.

مدينة الشارقة المستدامة

تهدف مدينة الشارقة المستدامة إلى إيجاد مجتمع عالمي المستوى ومستدام في دولة الإمارات، وتعتبر أول مجتمع متكامل في إمارة الشارقة يستهلك الطاقة بنسبة 0 %.

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