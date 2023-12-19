5 شركات إماراتية تتحالف لتحقيق الاستدامة

تضافرت جهود 5 شركات كبرى تضم كلاً من مجموعة شلهوب، وLVMH، وإعمار لإدارة مراكز التسوق، وماجد الفطيم العقارية، والدار العقارية لإنشاء تحالف جديد من نوعه يحمل اسم أفـق - ((الاتحاد لأجل التغيير)). ويضم هذا التحالف الرائد، الذي يضع أولوية تحديد أهداف الاستدامة وتحقيقها، مجموعة من شركات التجزئة وشركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات.

وتعتبر هذه الشراكة الأولى من نوعها في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط، إذ تجمع تحت مظلتها خمساً من كبرى الشركات في قطاع التجزئة، وتعنى بمجالات كفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة، والتصميم الصديق للبيئة، والماء، ومعالجة النفايات. ويبرهن التحالف على التزام جميع الأطراف المشاركة فيه بالمسؤولية تجاه البيئة وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما وتحدد هذه المبادرة طرق الحد من آثار الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي لقطاع التجزئة، مع سعي جميع المشاركين إلى إجراء المباحثات وإبرام اتفاقية رسمية خلال العام المقبل.

وقال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب: ((في عام 2022، أثبتت مبادرة الأهداف التي ترتكز على العلم (SBTi) جدوى أهداف خفض الكربون التي وضعناها على المدى القصير. لا بد من تضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ولدي إيمان راسخ بقدرة العمل الجماعي على تحقيق الأهداف المشتركة. نحن سعداء للغاية ومتحمسون للعمل يداً بيد مع شركائنا للارتقاء بمعايير الاستدامة وتعزيز أثرها، وما هذه الاتفاقية الأولى من نوعها سوى بداية تمهد الطريق لإقامة شراكات مستقبلية تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام للجميع)).

وقال أنطوان أرنو، مسؤول البيئة ومكانة العلامة التجارية في LVMH: ((نسعى إلى الارتقاء بتجارب استثنائية لعملائنا في جميع متاجرنا المنتشرة حول العالم والتي يبلغ عددها 5.600 متجر. ويشمل ذلك الأداء البيئي لهذه المتاجر، والذي يعكس نجاحها وتميزها. ولتحقيق هذه الغاية، نحن بحاجة إلى التعاون مع الملاك. وبعد إبرام أول شراكة مع شركة هانج لانج في الصين في عام 2022)).

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