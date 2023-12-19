سلطة دبي المالية ونظيرتها في هونغ كونغ تدفعان عجلة التمويل المستدام

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ عن شراكة بينهما تهدف لسبر كيفية تطوير السياسة والردود التنظيمية بشكل أكبر لدعم التمويل المستدام، وتمكين تمويل المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وبناءً على العلاقات طويلة الأمد بين مركز دبي المالي العالمي وسلطة النقد في هونغ كونغ، تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى دعم التعاون ما بين البلدين لدفع عجلة التمويل المستدام في المنطقتين والإسهام في الانتقال للحياد المناخي. وقد تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ في عدد من الميادين، منها تعزيز ودعم الابتكار في أسواق كل منهما. وفي ديسمبر 2017، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية اتفاقية تعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ للتعاون في مجال الابتكار المالي.

ويعتبر مؤتمر تمويل المناخ المشترك المقبل هو أول المبادرات الرائدة لهذه الشراكة، وهو المؤتمر المقرر عقده في هونغ كونغ في خريف سنة 2024. وسيعمل هذا الحدث على استكشاف الفرص والتحديات المشتركة في دفع عجلة تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على دور الجهات الإشرافية والمصارف المركزية في تسهيل تدفقات رأس المال المستدام وعلى أفضل السبل للاستفادة من أطر العمل وحلول التمويل الخضراء الحالية والمبتكرة.

وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ((يسرنا تقوية تعاوننا مع سلطة النقد في هونغ كونغ بما يعزز التزامنا المشترك بدعم التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وستستمر هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم جهودنا في إرساء مركز مالي مستدام مزدهر ضمن مركز دبي المالي العالمي، وفي دعم تركيز الدولة على التطوير المستدام والتحول المستمر إلى صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي)).

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