«مراس» تستكمل %56 من منازل «بولغري أوشن مانشنز» في «جميرا باي»

أعلنت ((مراس))، شركة التطوير التابعة لـ ((دبي القابضة للعقارات))، عن استكمال 56% من أعمال البناء في مشروع ((بولغري أوشن مانشنز))، مما يضمن تسليمه في الوقت المحدد بحلول منتصف عام 2024.

ويضم ((بولغري أوشن مانشنز))، المميز بموقعه الاستراتيجي على الشاطئ الشمالي لجزيرة ((جميرا باي))، سبعة منازل فاخرة مكونة من خمس غرف وتتميز بتصميم معماري فريد من توقيع الشركة المعمارية الإيطالية ((أنطونيو سيتيريو باتريشيا فيل))، يجعلها تبدو وكأنها طافية على طرف شاطئ الجزيرة مع إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ ((دبي القابضة للعقارات)): ((تتواصل مسيرة نجاحنا مع ((بولغري)) مع تحقيق تقدم ملموس في تطوير هذا المشروع العصري، مما يعزز إرثنا المتمثل في التميز في تقديم مجموعة من أرقى مشاريع التطوير العقاري والسكني في المنطقة.

ويشكل ((بولغري أوشن مانشنز)) عنواناً للفخامة والأناقة والتصميم الاستثنائي الذي يجمع بين الرفاهية والخصوصية والراحة. ويسعدنا أن نشهد تطور المشروع الذي بدأ يتحول إلى حقيقة ليمثل إضافة جديدة ترتقي بأسلوب العيش الراقي في دبي)). وتتميز منازل ((بولغري أوشن مانشنز))، والبالغة مساحة كل منها 1193 متراً مربعاً، بنوافذ عالية مطلة مباشرة على البحر لتسمح بدخول الضوء الطبيعي. وتتصل المساحات الداخلية والشرفات الخارجية المفتوحة مع بعضها البعض. ويضم كل من المنازل الراقية مسبحاً خاصاً مفتوحاً.

وسيحظى سكان ((بولغري أوشن مانشنز)) بإمكانية الوصول دوماً إلى المرافق الحصرية لفنادق ومنتجعات ((بولغري)) المجاورة، بما يشمل المسابح الحديثة والحدائق الطبيعية الممتدة ومجموعة من المطاعم المختارة والمرافق الأخرى.

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