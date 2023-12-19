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إطلاق «سنكري العقارية» في دبي

12/19/2023 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم أمس إطلاق شركة سنكري العقارية في دبي. ويرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال الإماراتي محمد سنكر. وأعلنت الشركة عن مشروع ضخم بمراسي مارينا في الخليج التجاري. ويتكون المشروع من برجين سكنيين من تصميم شركة فوستر آند بارتنرز، فيما تم اختيار بورشا فوكس للقيام بأعمال التصميم الداخلي. ومن المقرر أن يتم تسليم هذا المشروع السكني في الربع الأخير من عام 2027.

وتستعد سنكري العقارية للدخول في شراكة مع مزود عالمي للضيافة الفاخرة. وقال محمد سنكري: نطلق مشروعاً يجمع بين حياة القصور الفارهة مع بساطة عصرية راقية، مشيراً إلى أن ذلك جزء من خطتنا لرد الجميل لدولة أعطتنا الكثير وبسخاء.

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