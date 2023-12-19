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غرف دبي تختتم 6 ورش تدريبية لـ«جائزة محمد بن راشد للأعمال»

12/19/2023 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرف دبي، اختتام 6 دورات تدريبية للجائزة، والتي شهدت مشاركة 137 ممثلاً لشركات القطاع الخاص والمحكمين، ما يعكس شمولية فئاتها الجديدة.

وتم إطلاق الجائزة بحلّتها الجديدة في سبتمبر الماضي بعد استحداث تغييرات جذرية في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة.

4 فئات

ويتبنى برنامج الجائزة الآن 4 فئات جديدة يمكن للشركات تقديم طلباتها فيها وهي، فئة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في الابتكار الرقمي والتي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تعكس المشاركة الفعالة في دورات الجائزة تطلعات مجتمع الأعمال الحديث والديناميكي في دبي، إذ خضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة، بشكل يعكس الحاجة إلى ترقية منهجية الجائزة المتبعة بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات مجتمع الأعمال العالمي، وبما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية D33)).

وأقيمت 3 ورش عمل تدريبية بحضور 77 مشاركاً من شركات القطاع الخاص، وذلك لتسليط الضوء على إطار جائزة الأعمال الجديدة. كما نظمت الغرف 3 ورش لتزويد المحكمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقييم وتسجيل المشاركات بطريقة عادلة وفعّالة.

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