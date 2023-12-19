عروض «3D» لشخصيتي «ذا أنوكي» في حي دبي للتصميم

يقدم ((حي دبي للتصميم))، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة ((تيكوم))، لزواره خلال موسم الشتاء عروضاً ترفيهية آسرة ثلاثية الأبعاد لشخصيتي ((ذا أنوكي)) الشهيرتين حول العالم.

وتعد الشخصيتان اللتان ابتكرهما المصممان الفرنسيان مويتو باتل وديفيد باسيجان من الأعمال الفنية الشهيرة التي تستخدم الصوت والإسقاط الضوئي للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

وتزور هاتان الشخصيتان دبي على هامش فعالية ((أضواء دبي)) التي يجري تنظيمها خلال مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر لغاية 14 يناير 2024. ونجحت الشخصيتان المطاطيتان الضخمتان والمضاءتان بأضواء ساطعة في أسر قلوب الكثيرين حول العالم، حيث يمكن رؤيتهما اليوم في كل أنحاء حي دبي للتصميم ومواقع أخرى في دبي، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي.

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