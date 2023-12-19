«مرجان» تكشف عن ثالث فنادق «هيلتون»

كشفت شركة ((مرجان))، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن مشروع سياحي أيقوني جديد تديره العلامة التجارية هيلتون على جزيرة المرجان برأس الخيمة باستثمارت بقيمة 500 مليون درهم، ويضم المشروع فندقاً من فئة 5 نجوم مع مساكن فاخرة وحصرية، وسيتم بناؤه من قبل شركة ((إم للضيافة)).

يعتبر الفندق الجديد ثالث فنادق هيلتون التي تقام على جزيرة المرجان من تطوير شركة ((إم للضيافة)) التي قامت بتنفيذ مشاريع ناجحة عدة بما فيها أكبر فنادق ((هامبتون باي هيلتون)) في العالم.

ويتألف المشروع من 410 وحدات، تشمل 350 غرفة فندقية، و60 مسكناً حصرياً، وسيحتوي على أعلى مسبح معلق بزاوية 360 درجة في الإمارات الشمالية.

وتم تصميم هذا الفندق، الذي تديره العلامة التجارية هيلتون، من قبل شركة الهندسة المعمارية ((جي تي اند بارتنرز))، مدعوماً باستثمار قدره نصف مليون درهم.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مرجان)): ((يبشر أحدث فنادق هيلتون بعصر جديد من أنماط الحياة الفاخرة في جزيرة المرجان، حيث تستمر الجاذبية الدائمة للواجهة البحرية في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين إلى مشروعنا الرائد. ويعزز المشروع الجديد من مكانة رأس الخيمة المتنامية وجهة سياحية واستثمارية رائدة، كما يرسخ مكانة الجزيرة وجهة عيش استثنائية لكل من أصحاب المنازل والمستثمرين الذين يسعون للارتقاء بسوية قطاع الضيافة)).

وقال محمد رقيط، رئيس مجلس إدارة شركة ((إم للضيافة)): ((نفخر بالكشف عن أحدث مشاريعنا الذي يضم فندقاً من فئة 5 نجوم ومساكن فاخرة في جزيرة المرجان الشهيرة. ويعكس هذا المشروع التزامنا بإرساء مفهوم جديد للحياة الفاخرة، عبر توفير تجربة غير مسبوقة الضيافة. ويمثل التعاون مع علامة هيلتون ثالث منعطف مهم في رحلتنا، ونحن متحمسون للمساهمة في تعزيز المشهد الثقافي والاقتصادي في رأس الخيمة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز