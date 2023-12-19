45 % قفزة تراخيص العملات الرقمية بالإمارات

ارتفع عدد تراخيص قطاع العملات الرقمية 45 % إلى 64، ضمن السجل الاقتصادي الوطني مقارنة بنحو 44 ترخيصاً مطلع العام الجاري. وجاءت قفزة التراخيص في العملات المشفرة في الدولة بدعم اتساع الأنشطة العاملة في الأصول الاقتراضية، وتعدد الأنماط المستحدثة في قطاع العملات المشفرة.



واستحوذت أنشطة تعدين العملات الرقمية على نحو 75% من التراخيص العاملة بالقطاع بإجمالي 48 ترخيصاً، فيما بلغت حصة أنشطة تصميم وبرمجة العملات المشفرة 25% بحوالي 16 ترخيصاً.

وتتصدر الإمارات أسواق المنطقة من حيث الطلب وأحجام التداول وعدد العملاء، طبقاً لبيانات أكبر منصات تداول العملات المشفرة بدعم قوة البنية الرقمية بها، وتطور أنظمة القطاع المالي، واحتضان أسواق الدولة لكبريات الشركات المتخصصة ضمن القطاع. وأدرج السجل أنماطاً جديدة، ضمن لائحة التراخيص التجارية المتاحة لتأسيس الأعمال، وذلك استيعاباً لتطور ونمو الطلب على الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.

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