سوق دبي عند 4000 نقطة مجدداً بدعم «القيادية»

صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.18% أو ما يعادل 6.98 نقاط، مسجلاً مستوى 3997.58 نقطة أمس، ليربح السوق 1.63 مليار درهم بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 673.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 675.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم ((أرامكس)) ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 3.7%، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 34.3 مليون درهم، تعادل 25.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 134.9 مليون درهم، مرتفعاً 1.06%، ليغلق السهم عند 7.59 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم اكتتاب القابضة 2.4%، والفردوس القابضة 2.3%، وتعاونية الاتحاد 2.1%، والإمارات دبي الوطني 1.2%، في حين استقر سهم ((ديوا)) عند سعر 2.45 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 28.8 مليون درهم، أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 60.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 31.6 مليون درهم.

في الغضون، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.18% إلى مستوى 9493.75 نقطة، ليربح السوق 36 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 226.1 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 147.9 مليون درهم، ثم ((الياه سات)) بسيولة بأكثر من 103.7 ملايين درهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم ((أسمنت الخليج)) 9.9%، و((أي دي سي- أذونات)) 6.5%، و((برجيل القابضة)) 4.8%، و((ألفا ظبي القابضة)) 2.8%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 37.63 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.540 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.578 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.902 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و675.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 4.76 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و134.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 411.3 مليون سهم عبر تنفيذ 20.1 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز