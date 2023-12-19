سوق دبي الحرة.. قصة نجاح تواكب صعود دبي

تحل اليوم الذكرى الـ 40 لتدشين سوق دبي الحرة في 20 ديسمبر 1983، والتي تحولت إلى واحدة من أكبر الأسواق الحرة العالمية وباتت تلعب دوراً محورياً في الارتقاء بقطاع البيع بالتجزئة في المطارات العالمية، ونمت رغم المنافسة العالمية بالتوازي مع صعود دبي في كل المؤشرات العالمية.

ولم تكن دبي هي من اكتشف فكرة السوق الحرة في المطارات، ولكنها أعادت بريق الحياة للأسواق الحرة بعد أن دخلت مرحلة سبات عالمي، وكما هي روح دبي التسويقية الناجحة والمغامرة، كذلك كانت السياسة التسويقية المتبعة في سوق دبي الحرة، والتي كان لها الأثر الكبير في إعادة الحياة لهذه الأسواق.

وتعد سوق دبي الحرة واحدة من أكبر المساحات المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم وتغطي مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مربع عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت سوق دبي الحرة في رفع مكانة دبي من خلال الترويج للأحداث الدولية رفيعة المستوى مثل: بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة سوق دبي الحرة أيرلندا المفتوحة والتي تحقق أكثر من مليار دولار من النقل التلفزيوني لدبي. ونجحت سوق دبي الحرة في تحقيق نمو ملحوظ في حجم مبيعاتها السنوية منذ نشأتها لترتفع من 20 مليون دولار في عام 1984 لتصل إلى 1.74 مليار دولار في العام الماضي، مع توقع وصول مبيعات عام 2023 إلى ما يزيد على 2 مليار دولار، في حين وصل إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ تأسيسها إلى 106.5 مليارات درهم (29 مليار دولار)، كما حولت سوق دبي الحرة 441 مسافراً عبر المطار إلى مليونيرات عبر مسابقة ((مليونير الألفية))، وقدمت للمسافرين 1858 سيارة من مختلف الطرازات الرياضية والفارهة، فيما بلغ عدد الدراجات النارية 558 دراجة من مختلف الأنواع.

وفي خضم الرحلة إلى القمة، حصلت سوق دبي الحرة على 760 جائزة محلية وعالمية، الأمر الذي يعكس نجاح سوق دبي الحرة والسمعة العالمية التي رسختها في صناعة مبيعات التجزئة في المطارات العالمية.

ويعود نمو سوق دبي الحرة وتطورها إلى عوامل عدة لعل أبرزها: الدعم والتشجيع الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة ودعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة.

كما شكل العامل البشري أحد أبرز عوامل نجاح سوق دبي الحرة، حيث وصل عدد العاملين فيه إلى 5400 شخص من 55 جنسية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق آخر التقنيات المستخدمة في الأسواق الحرة بالمطارات العالمية.

ونجحت سوق دبي الحرة في الاستفادة من القوة الجذابة لمطار دبي الدولي الذي تصدر المطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين، كما كان نجاح استراتيجية ((طيران الإمارات)) وفلاي دبي التوسعية من أهم محركات نجاح سوق دبي الحرة الذي تطور ليصبح الأكبر من حيث المبيعات عالمياً، وهو يخدم المسافرين عبر وإلى دبي على مدار الساعة.

وتتطلع سوق دبي الحرة خلال السنوات المقبلة إلى البناء على الإنجازات السابقة ومواصلة العمل على تعزيز النمو والارتقاء بجودة الخدمة التي حققت سمعة عالمية، بالتوازي مع الترويج لدبي في مختلف المحافل، كما تسعى دائماً إلى مواكبة آخر المستجدات في عالم أسواق التجزئة.

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