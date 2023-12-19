أصول القطاع المصرفي تلامس 4 تريليونات درهم للمرة الأولى

لامس إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.952 تريليونات درهم في سبتمبر 2023.

وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.4% مرتفعاً من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر.

وعزا المركزي النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%، مشيراً إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% وودائع القطاع العام بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%.

ولفت المركزي إلى وصول القاعدة النقدية إلى 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مع انخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3% مقابل ارتفاع في العملة المصدرة بنحو 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضاً في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5%.

عرض النقد

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد ((ن1)) - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية ((الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد ((ن2)) - يشمل ((ن1)) + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 0.7% من 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد ((ن1)) إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد ((ن3)) - الذي يشمل ((ن2)) + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.1% من 2.351 تريليون درهم في سبتمبر الماضي إلى 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد ((ن2))، إضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.

أصول ((المركزي))

رفع المصرف المركزي إجمالي أصوله الأجنبية بأكثر من 40 % وبحوالي 172 مليار درهم خلال عام ما بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات للمركزي أن حجم الأصول ارتفع ما بين الفترتين من 426 مليار درهم إلى 597.7 ملياراً، فيما نمت تلك الأصول على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2.3% من 583.8 مليار درهم في سبتمبر 2023.

وأوضحت البيانات أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 367 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقابل 246.4 ملياراً في أكتوبر 2022.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 166.2 مليار درهم مقابل 121.4 مليار درهم، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 64.4 مليار درهم، مقابل 58.1 مليار درهم.

ميزانية المركزي

ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 33.2 % في نهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر أكتوبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت إلى 647.65 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 486.17 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 161.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 17.2 % أو ما يعادل 95.1 مليار درهم مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام 2022.

وارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.3 % تعادل زيادة بنحو 8.1 مليارات درهم مقارنة بما قيمته 639.57 مليار درهم في سبتمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 283.9 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.66 مليارات درهم، و111.93 مليار درهم للودائع، و2.29 مليار درهم للقروض والسلف، و42.87 مليار درهم للأصول الأخرى. وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 286.03 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع بنهاية أكتوبر الماضي، ونحو 219.74 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و129.26 مليار درهم للأوراق والعملات المعدنية المصدرة، و11.68 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.94 مليارات درهم خصوماً أخرى.

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