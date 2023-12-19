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النجم الساحلي ينجو من الهزيمة في الوقت القاتل أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

12/19/2023 7:28:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل النجم الساحلي هدفا قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع مضيفه الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مدينة دار السلام بتنزانيا الثلاثاء.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثالثة متقدما بفارق الأهداف على الهلال الأخير.

ويتصدر بترو أتليتيكو المجموعة وله ثماني نقاط بعدما تعادل سلبيا مع الترجي التونسي الثاني وله خمس نقاط بعد أربع جولات لدور المجموعات.

ومنح بابي عبده نداي التقدم إلى الهلال في الوقت بدل الضائع بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ستيفن إيبولا.

وبدا أن الهلال في طريقه للفوز قبل أن يدرك البديل صالح برهومي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بتسديدة في الزاوية اليسرى بعد تمريرة من أصيل الجزيري من داخل منطقة الجزاء.

وظن الهلال أنه تقدم في النتيجة في الدقيقة 34 بهدف من ولي الدين خضر لكن الحكم لم يحتسبه لوجود مخالفة في بداية الهجمة قبل أن يلغي هدفا آخر له.

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