دورتموند يواصل نزيف النقاط وفيردر بريمن يُفرمل لايبزيغ في الدوري الألماني

واصل بوروسيا دورتموند نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه ماينتس 1-1 الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما فرمل فيردر بريمن مضيفه لايبزيغ بالنتيجة عينها.

وأخفق دورتموند في تحقيق الفوز للمباراة السادسة توالياً في جميع المسابقات، وتعادل للمرة السادسة في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدّر الذي يلعب مع بوخوم الأربعاء.

وبقيَ دورتموند في المركز الخامس بـ27 نقطة، في حين خرج ماينتس من مراكز الهبوط مؤقتاً (10)، بفارق الأهداف عن أونيون برلين.

وافتتح يوليان براندت التسجيل من ركلةٍ حرةٍ مباشرة (29)، وعادل الهولندي سيب فان دن بيرغ برأسيّة متابعاً عرضيّة النمسوي فيليب مويني (43).

وفي المباراة الثانية أوقف فيردر بريمن سلسلة انتصارات لايبزيغ عندما أرغمه على التعادل 1-1 في افتتاح المرحلة.

وكان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي لويس أوبيندا (47)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة جاستن إنجينماه (75).

وحرَم بريمن ضيفه من تحقيق الفوز الرابع توالياً والتشبث بالمركز الثالث على الأقل وتشديد الخناق على بايرن ميونيخ الثاني والذي يلعب مع فولفسبورغ التاسع الأربعاء.

واكتفى لايبزيغ بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، وبات مهدداً بالتخلّي عن المركز الثالث الذي انتزعه في المرحلة الماضية من شتوتغارت الذي يستضيف أوغسبورغ الأربعاء.

وفي المقابل، حصل بريمين على نقطته السادسة عشرة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق ست نقاطٍ عن كولن صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الاولى، وبفارق الأهداف أمام بوخوم.

وشهدت المباراة توديع لايبزيغ لمهاجمه السويدي إميل فورسبرغ الذي انتقل إلى نيويورك ريد بولز الأميركي.

ويُعدّ فورسبرغ (32 عاماً) أفضل صانع أهداف في تاريخ لايبزيغ في الـ"بوندسليغا" (41).

وانتقل السويدي إلى النادي الألماني عام 2015 ولعب ضمن صفوفه 325 مباراة في جميع المسابقات، وحقّق معه لقب كأس ألمانيا مرّتين (2021-2022 و2022-2023)، وكأس السوبر (2023).

واحتاج أوبيندا إلى دقيقتين فقط من الشوط الثاني وسجل الهدف الأوّل للضيوف مستغلاً عرضيّةً من فورسبرغ (47).

وعادل إنجينماه النتيجة بعد تمريرةٍ من الدنماركي ينس ستايج (75).

وتقدّم هوفنهايم إلى المركز السادس بـ26 نقطة مُحققاً الثامن، في حين تكبّد دارمشتات الخسارة الحادية عشرة ليبقى في ذيل الترتيب بتسع نقاط.

وفي مباراةٍ ثالثة، فرَض دارمشتات التعادل على مضيفه هوفنهايم 3-3.

ولم يُساعد التعادل دارمشتات على ترك ذيل الترتيب (10 نقاط)، في حين صعد هوفنهايم إلى المركز السادس (24) مؤقتاً.

وحقّق هوفنهايم رقماً قياسياً خاصاً بالتسجيل في 20 مباراةٍ متتاليّة في الـ"بوندسليغا".

وسجّل الكرواتي أندري كراماريتش الهدف الأوّل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (14)، قبل أن يُعادل لوكا فايفر (23).

وأعاد التوغولي إهلاس بيبو التقدّم لهوفنهايم بعد خمس دقائق (28)، لكنّ تيم سكاركه عادل مجدداً لدارمشتات (57).

ووضع بيبو فريقه في المقدّمة مجدداً مُسجّلاً هدفه الثاني والثالث لفريقه (66)، إلّا أن سكاركه رفض الخسارة وسجّل هدفاً ثالثاً قبل أربع دقائق على ختام المباراة (86).

ويلعب اليوم أونيون برلين مع كولن، وهايدنهايم مع فرايبورغ، وأينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفولفسبورغ مع بايرن ميونيخ.





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