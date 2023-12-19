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لحظات فارقة ومرعبة .. أم وطفلتها ينجوان من الموت بأعجوبة في حادث مروع (فيديو)

12/19/2023 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما بين الموت والحياة لحظات فارقة ، قد تكون ثانية واحدة سبباً في النجاة أو الموت.

فقد نجت أم وطفلتها من الموت في
حادث سير مروع عندما اصدمت سيارة بعمود إنارة وانقلبت على الرصيف.

تُظهر اللقطات سيارة تنحرف عن الطريق بالقرب من معبر مشاة
على طريق وارويك في سوليهال في بريطانيا
يوم السبت باتجاه أم تدفع عربة أطفال.

وهرع الناس الموجودون في الشارع لمساعدة الأم وطفلتها ، ولكن بعد ثوانٍ فقط
قامت الأم وهي تبتعد عن الحادث وهي تحمل طفتلها، وفقا لـ "ديلي ميل".

وقال عامل متجر ذهب لمساعدتهما إنه
يعتقد
أن الطفلة كسرت ساقها. كانت الأم في حالة صدمة وكان عمر ابنتها الصغيرة حوالي عامين فقط.

وأضاف "اعتقد أنها أصيبت بكسر في ساقها. لقد كان حادثًا مروعًا".

وقالت خدمة إسعاف ويست ميدلاندز إن الطفلة وسائقة السيارة أصيبتا بجروح غير مهددة للحياة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتم علاج والدة الطفلة في مكان الحادث وخرجت من المستشفى.

وقالت خدمة الإسعاف: "تم استدعاؤنا في الساعة 4:11 مساءً يوم السبت بسبب حادث تصادم مروري بين سيارة واثنين من المشاة على طريق وارويك، سوليهال. وحضرت إلى مكان الحادث سيارتا إسعاف ومسعف.

وأضافت " عند وصولنا، وجدنا امرأة وطفلة من المارة وامرأة كانت سائقة السيارة. وتم تقييم حالة السيدة سائقة السيارة والطفلة حيث كانت
إصابتهما لا تهدد حياتهما".

وأوضحت "تلقت أم الطفل العلاج من طاقم الإسعاف حيث أصيبت بجروح طفيفة، فيما تم نقل الطفلة وسائقة السيارة
إلى مستشفى هارتلاندز لمتابعة حالتهما".


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