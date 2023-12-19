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كأس إيطاليا: خروج مذل برباعية لنابولي من ثُمن النهائي بنكهة مغربية

12/19/2023 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ودّع نابولي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارة مذلة أمام ضيفه فروزينوني 0-4 بينها هدفان للمغربيين وليد شديرة وعبدو الهروي الثلاثاء على ملعب "دييغو مارادونا" في ثمن النهائي.

وهذه المرة الثالثة توالياً التي يفشل فيها النادي الجنوبي في التأهّل إلى ربع النهائي، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ذاته الـ16 أمام كريمونيتزي 4-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وقبلها من الدور عينه أمام فيورنتينا (5-2 بعد التمديد).

وفضل مدرب نابولي والتر ماتزاري الإبقاء على عناصره الأساسية على دكة البدلاء في الشوط الأول قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني أبرزهم الهدّاف النيجيري فيكتور أوسيمهن والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا (63)، قبل التأخّر بالنتيجة لكنّهما لم يساعدا في تجنّب الخسارة.

وافتتح فروزينوني صاحب المركز الثالث عشر في الدوري التسجيل عبر الأرجنتيني إنزو بارانيتشيا (65)، وأضاف جوزيبي كازو الثاني (70)، قبل أن يضيف الدولي المغربي شديرة، المعار من نابولي، الهدف الثالث (90+1)، وختم مواطنه الهروي المهرجان بعد أربع دقائق (90+5).

ولم يبدأ المدرب والتر ماتزاري بالهدّاف النيجيري أوسيمهن والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، فأدخلهما قبل التأخّر بالنتيجة لكنّهما لم يساعدا في تجنّب الخسارة.

ولحق فروزينوني بفيورنتينا، وصيف بطل الموسم الماضي، ولاتسيو اللذين حجزا بطاقتيهما في الخامس والسادس من الشهر الحالي تواليا على حساب جنوى وبارما.

ويلتقي إنتر ميلان البطل مع بولونيا الأربعاء، على أن يختتم الدور ثمن النهائي مطلع العام المقبل عندما يلتقي ميلان مع كالياري في الثاني من يناير، وأتالانتا برغامو مع ساسوولو، وروما مع كريمونيزي من الدرجة الثانية في الثالث من الشهر عينه، ويوفنتوس مع ساليرنيتانا في الرابع منه.

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