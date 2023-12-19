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هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

12/19/2023 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع إسرائيل، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الحركة الثلاثاء.

وقال المصدر لفرانس برس إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.

وبحسب المصدر فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وادخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".

وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر. وكان قام بزيارته الأولى في التاسع من نوفمبر.

وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت ثمانية أيام في اواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليا اقتيدوا رهائن إلى غزة مقابل 240 اسيرا فلسطينيا في إسرائيل.

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