حركة الجهاد تنشر فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين يطالبان بإطلاق سراحهما

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت حركة الجهاد الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تيليجرام الثلاثاء مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليين يطالبان بالإفراج عنهما.
وعرف الرجلان نفسيهما بأنهما جادي موسى وإلعاد كاتسير، وظهرا في مقطع مصور قصير يطالبان فيه بتكثيف الجهود ليتسنى التئام شملهما بأسرتيهما.
وقال موسى وهو ينظر إلى الكاميرا "نحن نموت في كل لحظة. نحن في وضع لا يطاق". وكان الرجلان غير حليقي الشعر وفقدا بعض الوزن على ما يبدو.
وموسى مزارع يبلغ من العمر 79 عاما تقريبا، وكان قد احتُجز من أحد التجمعات السكنية في السابع من أكتوبر عندما نفذت حركة حماس هجومها في جنوب إسرائيل.
واحتُجز كاتسير (47 عاما) أيضا من تجمع سكني مع والدته، التي أُطلق سراحها لاحقا. وتشير تقارير إعلامية إلى أن والده قتل.
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