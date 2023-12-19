حركة الجهاد تنشر فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين يطالبان بإطلاق سراحهما

نشرت حركة الجهاد الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تيليجرام الثلاثاء مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليين يطالبان بالإفراج عنهما.

وعرف الرجلان نفسيهما بأنهما جادي موسى وإلعاد كاتسير، وظهرا في مقطع مصور قصير يطالبان فيه بتكثيف الجهود ليتسنى التئام شملهما بأسرتيهما.

وقال موسى وهو ينظر إلى الكاميرا "نحن نموت في كل لحظة. نحن في وضع لا يطاق". وكان الرجلان غير حليقي الشعر وفقدا بعض الوزن على ما يبدو.

وموسى مزارع يبلغ من العمر 79 عاما تقريبا، وكان قد احتُجز من أحد التجمعات السكنية في السابع من أكتوبر عندما نفذت حركة حماس هجومها في جنوب إسرائيل.



واحتُجز كاتسير (47 عاما) أيضا من تجمع سكني مع والدته، التي أُطلق سراحها لاحقا. وتشير تقارير إعلامية إلى أن والده قتل.

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