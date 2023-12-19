أول تعليق من ترامب على قرار محكمة كولورادو بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ندّد المتحدّث باسم دونالد ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو وقضت بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.
وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".
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