أول تعليق من ترامب على قرار محكمة كولورادو بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية

ندّد المتحدّث باسم دونالد ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو وقضت بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز