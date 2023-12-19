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إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية بغزة وأعداد الضحايا تقترب من 20 ألفا

12/19/2023 7:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭/‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭. ‬وتسبب‭ ‬حملة‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬القطاع‭ ‬وأشاعت‭ ‬الجوع‭ ‬والبؤس‭ ‬وقتلت‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استهدف‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مدينتَي‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬ووسط‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقصفت‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬منطقة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬4‭ ‬أطفال‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬المحليين‭. ‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬أنهم‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬بأيديهم‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬زعرب‭: ‬‮«‬هاد‭ ‬فعل‭ ‬همجي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬الصحفي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عادل‭ ‬زعرب‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭. ‬وبذلك‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬إلى‭ ‬97،‭ ‬وفقا‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بغزة‭. ‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‭ ‬قتلت‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬وأصابت‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وتزعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬الضربات‭ ‬مسبقا‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المدنيون‭ ‬من‭ ‬الفرار،‭ ‬وتتهم‭ ‬حماس‭ ‬بالاختباء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دُمرت‭ ‬أو‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬أضرار‭ ‬ونزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وأضافت‭ ‬الأونروا‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬مستوى‭ ‬مذهل‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬والنزوح‭ ‬القسري،‭ ‬يحدث‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جهاد‭ ‬زعرب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭. ‬نحن‭ ‬نازحون‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬هنا،‭ ‬دمرت‭ ‬منازلنا‭. ‬هناك‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭: ‬‮«‬اليوم،‭ ‬يضطر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تزداد‭ ‬صغرا‭ ‬فيما‭ ‬تقترب‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‮»‬‭ ‬منهم‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬محاصرون‭ ‬في‭ ‬جحيم‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تخضعه‭ ‬إسرائيل‭ ‬لحصار‭ ‬كامل‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬نزح‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أي‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

واضطر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬وأقاموا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والوقود‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬البري،‭ ‬الذي‭ ‬فقدت‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬132‭ ‬جنديا،‭ ‬تقدمت‭ ‬الدبابات‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الجنوبية‭ ‬وقصفت‭ ‬منطقة‭ ‬سوق‭ ‬لكنها‭ ‬واجهت‭ ‬مقاومة‭ ‬شديدة‭. ‬

ويشن‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة،‭ ‬المتمركزين‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬الأنفاق،‭ ‬حرب‭ ‬عصابات‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

ورغم‭ ‬الهجمات‭ ‬المستمرة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬أسبوعا‭ ‬قالت‭ ‬حماس‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حيث‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬19667‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬52586‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وعبر‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬ذهولهم‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الإمدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعلاج‭ ‬الجرحى‭ ‬وأيضا‭ ‬للسلامة‭. ‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭): ‬‮«‬أنا‭ ‬غاضب‭ ‬لأن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يتعافون‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬بتر‭ ‬الأطراف‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬يُقتلون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعمل‭ ‬بالقطاع،‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الثماني‭ ‬والأربعين‭ ‬الماضية‭. ‬

وجدد‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬نستغرب‭ ‬الصمت‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬يرى‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬نتيجة‭ ‬تدمير‭ ‬المستشفيات‭ ‬وإخراجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إصرار‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬أعلن‭ ‬فضل‭ ‬نعيم‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬الاهلي‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬توقف‭ ‬المستشفى‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وحاصر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستشفى‭ ‬واعتقل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والجرحى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وبحسب‭ ‬نعيم‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬4‭ ‬مواطنين‭ ‬متأثرين‭ ‬بجروحهم‭ ‬التي‭ ‬أصيبوا‭ ‬بها‭ ‬أمس‮»‬‭. ‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬جديدة‭ ‬لقرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عاجل‭ ‬ودائم‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬للسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أكّدت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬تزويد‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضدّ‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬استخدمت‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬تنديدها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالضربات‭ ‬‮«‬العشوائية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينفّذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

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