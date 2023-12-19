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اليونيسف: غزة ((أخطر مكان في العالم)) للأطفال

12/19/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬أخطر‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬للأطفال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وأعرب‭ ‬إلدر‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬قرابة‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬لامبالاة‭ ‬الذين‭ ‬يتولون‭ ‬زمام‭ ‬السلطة‭ ‬بالكوابيس‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬مليون‭ ‬طفل‮»‬‭. ‬

وتحدث‭ ‬إلدر‭ ‬بتأثر‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬أطفال‭ ‬أدخلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬بتر‭ ‬أحد‭ ‬أطرافهم‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المستشفيات‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬غاضب‭ ‬لأن‭ ‬أطفالا‭ ‬آخرين‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬الآن،‭ ‬سيصابون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شك‭ ‬ويبتر‭ ‬أحد‭ ‬أطرافهم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الـ48‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬تعرّض‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬الخدمة،‭ ‬وهو‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خانيونس،‭ ‬‮«‬للقصف‭ ‬مرتين‮»‬‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يؤوي‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬خلال‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬منازلهم،‭ ‬ومئات‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬ملجأ‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬إلدر‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬غاضب‭ ‬لرؤية‭ ‬أن‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬سيؤدي‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوحشية‭ ‬والهجمات‭ ‬فيما‭ ‬ينشغل‭ ‬العالم‭ ‬بالمحبة‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لتحول‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬إحصاءات‮»‬‭. ‬

وأخيرا‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬غاضب‭ ‬لأن‭ ‬النفاق‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬التعاطف‮»‬،‭ ‬و«أنا‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬نفسي‭ ‬لعجزي‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالمزيد‮»‬‭. ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬فشلا‭ ‬أخلاقيا‮»‬‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وحثت‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭. ‬

وأضافت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بعد‭ ‬زيارات‭ ‬لغزة‭ ‬وإسرائيل‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الفشل‭ ‬الأخلاقي‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يستمر‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬فيه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬المستويات‭ ‬المرتفعة‭ ‬من‭ ‬المعاناة،‭ ‬وسيكون‭ ‬لذلك‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الأجيال‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.
‬وذكرت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬لذلك‭ ‬نحثهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التفاوض‭ ‬ومواصلة‭ ‬تسهيل‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ (‬الأسرى‭) ‬والرهائن‮»‬‭. ‬

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