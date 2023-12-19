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الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الأهلي بغزة ويعتقل كوادر طبية وجرحى

12/19/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬فضل‭ ‬نعيم‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاستشفائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬توقف‭ ‬المستشفى‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬له‭. ‬

وحاصر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستشفى‭ ‬وقام‭ ‬باعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والجرحى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬نعيم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬المستشفى‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬بسبب‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬للمستشفى،‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬استقبال‭ ‬مرضى‭ ‬أو‭ ‬مصابين،‭ ‬لدينا‭ ‬بلاغات‭ ‬بعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬بالشوارع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬4‭ ‬مواطنين‭ ‬متأثرين‭ ‬بجروحهم‭ ‬التي‭ ‬أصيبوا‭ ‬بها‭ ‬أمس‮»‬‭ (‬الاثنين‭). ‬

في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وقع‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬العشرات‭. ‬وأثار‭ ‬القصف‭ ‬تنديدات‭ ‬دولية‭ ‬واحتجاجات‭. ‬

تعرّضت‭ ‬كل‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬نستغرب‭ ‬الصمت‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬يرى‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬نتيجة‭ ‬تدمير‭ ‬المستشفيات‭ ‬وإخراجها‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إصرار‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬يعدّ‭ ‬الوحيد‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬جزئياً‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأكمله،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬الشفاء‭ ‬والعودة‭ ‬والصحابة‭. ‬وقبل‭ ‬العدوان‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬24‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬

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