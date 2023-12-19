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حماس ترفض المحادثات بشأن الرهائن أثناء العدوان ومنفتحة على التحركات لإنهاء الصراع

12/19/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬قيادي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬ترفض‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬تبادل‭ ‬المحتجزين‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لكنها‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬لإنهائه‭. ‬

وقال‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تفاوض‭ ‬حول‭ ‬الأسرى‭ ‬قبل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬ومنفتحون‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬تخفف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬أسامة‭ ‬حمدان،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬الاثنين‭ ‬انفتاح‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬تقدمها‭ ‬قطر‭ ‬ومصر،‭ ‬تهدف‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

واضاف‭ ‬حمدان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تفاوض‭ ‬حول‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬حتى‭ ‬يتوقف‭ ‬العدوان‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستعدة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬هدنة‭ ‬أخرى‭ ‬بوساطة‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬الأسرى‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وتمكين‭ ‬وصول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭.‬

وبحسب‭ ‬مكتبه،‭ ‬قال‭ ‬هرتسوغ،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬منصبه‭ ‬شرفياً‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬مستعدة‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬أخرى‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬السنوار‭ ‬وقيادات‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

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