حماس ترفض المحادثات بشأن الرهائن أثناء العدوان ومنفتحة على التحركات لإنهاء الصراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة – (رويترز): قال قيادي كبير في حركة حماس في بيان أمس إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين خلال العدوان الإسرائيلي لكنها منفتحة على أي مبادرة لإنهائه.
وقال باسم نعيم القيادي في حماس «لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان ومنفتحون أمام أي مبادرة تخفف العبء عن شعبنا».
وكان أسامة حمدان، القيادي في حماس قد أكد الاثنين انفتاح الحركة على أي مبادرة تقدمها قطر ومصر، تهدف لوقف العدوان الإسرائيلي.
واضاف حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت أنه «لا تفاوض حول صفقة تبادل الأسرى حتى يتوقف العدوان بشكل كامل».
وفي وقت سابق من أمس قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن إسرائيل مستعدة للدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية في غزة من أجل استعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وبحسب مكتبه، قال هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، أمام حشد من السفراء «إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى والمزيد من المساعدات الإنسانية من أجل تمكين إطلاق سراح الأسرى».
وأضاف «المسؤولية تقع بالكامل على عاتق السنوار وقيادات حماس».
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