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تفجير منزل فلسطيني تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم مسلح

12/19/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقربا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فجر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منزل‭ ‬فلسطيني‭ ‬يتهمه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حوارة‭ ‬جنوب‭ ‬نابلس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬وشهود‭ ‬عيان‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬دمر‭ ‬شقة‭ ‬منفذ‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬حوارة‭ ‬التي‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬شاي‭ ‬وأفيعاد‭ ‬نيجركار‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عقربا‮»‬‭.

وتتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬أسامة‭ ‬بني‭ ‬فضل‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬عقربا‭ ‬جنوب‭ ‬نابلس‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬وقع‭ ‬داخل‭ ‬مغسل‭ ‬مركبات‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حوارة‭ ‬القريبة‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬رجل‭ ‬وابنه‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتقل‭ ‬اسامة‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم‭ ‬بعد‭ ‬ملاحقة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.
‬وأكد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬كبيرة‭ ‬البلدة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬ومحاصرة‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬بني‭ ‬فضل‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬وتفجير‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬منه‭.
‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬اعتقل‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬مطلوبين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬ينتمون‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‮»‬‭.

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