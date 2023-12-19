تفجير منزل فلسطيني تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم مسلح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقربا - (أ ف ب): فجر الجيش الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء منزل فلسطيني يتهمه بتنفيذ هجوم مسلح أدى إلى مقتل إسرائيليين في أغسطس الماضي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكد الجيش وشهود عيان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «دمر شقة منفذ العملية في حوارة التي قتل فيها شاي وأفيعاد نيجركار في بلدة عقربا».
وتتهم إسرائيل أسامة بني فضل (20 عاما) من بلدة عقربا جنوب نابلس بتنفيذ هجوم مسلح وقع داخل مغسل مركبات في بلدة حوارة القريبة وأدى إلى مقتل رجل وابنه. وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل اسامة الشهر المنصرم بعد ملاحقة استمرت أكثر من شهرين.
وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس اقتحام قوات كبيرة البلدة بعد منتصف الليل ومحاصرة منزل عائلة بني فضل المكون من ثلاثة طوابق وتفجير الطابق الثاني منه.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل «عشرة مطلوبين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم أربعة ينتمون لحركة حماس».
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