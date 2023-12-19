البنتاجون يعلن تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي – (أ ف ب): أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الإثنين تشكيل تحالف دولي يضمّ عشرة بلدان للتصدّي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يعتبرونها «مرتبطة» بإسرائيل في البحر الأحمر. وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن «البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة».
وصعّد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطا على إسرائيل بسبب حربها مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. وقال أوستن إن التحالف الأمني سيعمل «بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين». ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشل وإسبانيا.
وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الإثنين أن «القوات المسلحة اليمنية» التابعة لهم «نفذت عملية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة سوان اتلانتيك محملة بالنفط والأخرى سفينة إم إس سي كلارا تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين». وحذّر الحوثيون في بيانهم يوم الإثنين «كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاج إليه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء».
وأصيبت السفينة النرويجية «إم/في سوان أتلانتيك» يوم الاثنين «بجسم غير محدد» في البحر الأحمر، وفقاً للشركة المالكة «انفينتور كيميكال تانكرز» التي قالت في بيان: «لحسن الحظ لم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى، وتعرضت السفينة، وفقًا لهم، لأضرار محدودة»، مشيرة إلى أن الناقلة التي انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون لا تربطها أي علاقة بإسرائيل. والسفينة «إم/في سوان أتلانتيك» هي الآن تحت حماية البحرية الأمريكية. ولا تتوافر في الوقت الحالي معلومات حول السفينة الثانية التي ورد اسمها في البيان الصادر من صنعاء.
وإثر الهجمات، علقت شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 في المائة من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه. ومن بين هذه الشركات الدنماركية ميرسك والألمانية هاباغ-ليود والفرنسية سي ام إيه سي جي إم والإيطالية السويسرية إم أس سي. وأعلنت شركة النفط البريطانية «بريتيش بتروليوم» (بي بي) أنها علقت عبور جميع سفنها «نظرا إلى تدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر» وذلك على نحو مؤقت.
وبعد الظهر، قالت شركة «فرونتلاين» وهي الرابعة عالميًا بين شركات الناقلات العملاقة ومقرها العام في ليماسول، في قبرص، إنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن. ووقعت هجمات يوم الإثنين في حين كان وزير الدفاع الأمريكي يجري زيارة لإسرائيل، بعدما زار البحرين حيث قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس. وقال أوستن في مؤتمر صحفي: «في البحر الأحمر، نقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لصون المبدأ الأساسي لحرية الملاحة. دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف».
وقال الجيش الأمريكي إن مدمرة أمريكية أسقطت يوم السبت 14 مُسيَّرة في البحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقالت حكومة المملكة المتحدة إن إحدى مدمراتها أسقطت أيضًا مُسيَّرة يشتبه في أنها هجومية في المنطقة. وأعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام يوم السبت وساطة عمانية لحماية الممر المائي. وقال على موقع «إكس» إن المناقشات جارية «برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان... مع عدد من الجهات الدولية بشأن العمليات في البحر الأحمر وبحر العرب».
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