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البنتاجون يعلن تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

12/19/2023 7:24:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬يضمّ‭ ‬عشرة‭ ‬بلدان‭ ‬للتصدّي‭ ‬لهجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتكررة‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬يعتبرونها‭ ‬‮«‬مرتبطة‮»‬‭ ‬بإسرائيل‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬المبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬لحرية‭ ‬الملاحة‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تتكاتف‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحدّي‭ ‬الذي‭ ‬تشكّله‭ ‬هذه‭ ‬الجهة‮»‬‭.‬

وصعّد‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجماتهم‭ ‬على‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬وسفن‭ ‬الشحن‭ ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنهم‭ ‬بذلك‭ ‬يمارسون‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬أوستن‭ ‬إن‭ ‬التحالف‭ ‬الأمني‭ ‬سيعمل‭ ‬‮«‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬لكل‭ ‬البلدان‭ ‬ولتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬الإقليميين‮»‬‭. ‬ويضم‭ ‬التحالف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬وكندا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وهولندا‭ ‬والنرويج‭ ‬والسيشل‭ ‬وإسبانيا‭. ‬

وكان‭ ‬الحوثيون‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬ضد‭ ‬سفينتين‭ ‬لهما‭ ‬ارتباط‭ ‬بالكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأولى‭ ‬سفينة‭ ‬سوان‭ ‬اتلانتيك‭ ‬محملة‭ ‬بالنفط‭ ‬والأخرى‭ ‬سفينة‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬كلارا‭ ‬تحمل‭ ‬حاويات‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استهدافهما‭ ‬بطائرتين‭ ‬بحريتين‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬بيانهم‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬السفن‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جنسية‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬العربي‭ ‬والأحمر‭ ‬حتى‭ ‬إدخال‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬إخواننا‭ ‬الصامدون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬ماء‭ ‬ودواء‮»‬‭. ‬

وأصيبت‭ ‬السفينة‭ ‬النرويجية‭ ‬‮«‬إم‭/‬في‭ ‬سوان‭ ‬أتلانتيك‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بجسم‭ ‬غير‭ ‬محدد‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وفقاً‭ ‬للشركة‭ ‬المالكة‭ ‬‮«‬انفينتور‭ ‬كيميكال‭ ‬تانكرز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الهندي‭ ‬بأذى،‭ ‬وتعرضت‭ ‬السفينة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لهم،‭ ‬لأضرار‭ ‬محدودة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناقلة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬باتجاه‭ ‬جزيرة‭ ‬ريونيون‭ ‬لا‭ ‬تربطها‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬بإسرائيل‭. ‬والسفينة‭ ‬‮«‬إم‭/‬في‭ ‬سوان‭ ‬أتلانتيك‮»‬‭ ‬هي‭ ‬الآن‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭. ‬ولا‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬السفينة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ورد‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭.‬

وإثر‭ ‬الهجمات،‭ ‬علقت‭ ‬شركات‭ ‬شحن‭ ‬كبرى‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الملاحة‭ ‬فيه‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميرسك‭ ‬والألمانية‭ ‬هاباغ‭-‬ليود‭ ‬والفرنسية‭ ‬سي‭ ‬ام‭ ‬إيه‭ ‬سي‭ ‬جي‭ ‬إم‭ ‬والإيطالية‭ ‬السويسرية‭ ‬إم‭ ‬أس‭ ‬سي‭. ‬وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بريتيش‭ ‬بتروليوم‮»‬‭ (‬بي‭ ‬بي‭) ‬أنها‭ ‬علقت‭ ‬عبور‭ ‬جميع‭ ‬سفنها‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬للنقل‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مؤقت‭.‬

وبعد‭ ‬الظهر،‭ ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فرونتلاين‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬الرابعة‭ ‬عالميًا‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬الناقلات‭ ‬العملاقة‭ ‬ومقرها‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ليماسول،‭ ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬إنها‭ ‬ستتجنب‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭. ‬ووقعت‭ ‬هجمات‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬يجري‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬بعدما‭ ‬زار‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬قاعدة‭ ‬الأسطول‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخامس‭. ‬وقال‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬نقود‭ ‬قوة‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬لصون‭ ‬المبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬لحرية‭ ‬الملاحة‭. ‬دعم‭ ‬إيران‭ ‬لهجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬مدمرة‭ ‬أمريكية‭ ‬أسقطت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬14‭ ‬مُسيَّرة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬مدمراتها‭ ‬أسقطت‭ ‬أيضًا‭ ‬مُسيَّرة‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬محمد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وساطة‭ ‬عمانية‭ ‬لحماية‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المناقشات‭ ‬جارية‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬من‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭... ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‮»‬‭.‬

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