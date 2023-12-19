Wednesday, 20 December 2023 05:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نظمتها أكاديمية الكرة الصفراء لفئة تحت 8 سنواتلاعبو الاتحاد البحريني للتنس يتألقون في بطولة العيد الوطني

12/19/2023 7:24:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬للاعبين‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬احتفالاتها‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬يمثلون‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬للتنس،‭ ‬أكاديمية‭ ‬تنس‭ ‬فيرست‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭.‬

وحقق‭ ‬لاعبو‭ ‬الاتحاد‭ ‬نتائج‭ ‬ملفتة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزهم‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬بالفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وجاء‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬يونس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عادل‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬شارك‭ ‬عضوا‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬ونادية‭ ‬حاجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬الفردان‭ ‬بتتويج‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وتخلل‭ ‬المهرجان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية‭ ‬احتفالا‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬بمشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭.‬

ونقل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬تحيات‭ ‬وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تعلق‭ ‬اللاعبين‭ ‬برياضة‭ ‬التنس‭ ‬وينمي‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬محمد‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬الناشئين‭ ‬لخلق‭ ‬قاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الصفراء‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬الفردان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لمختلف‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬واهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬باللعبة‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المنتمية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أكاديميات‭ ‬وأندية‭ ‬خاصة‭ ‬باللعبة‭.‬

وأضاف‭ ‬الفردان‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬تميزت‭ ‬بالقوة‭ ‬والاثارة‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬فنيات‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭.‬

وختم‭ ‬الفردان‭ ‬حديثه‭ ‬بالشكر‭ ‬لكل‭ ‬الأندية‭ ‬والأكاديميات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬نجاحه،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنجاح،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬الحكم‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجواد‭ ‬على‭ ‬إدارته‭ ‬للبطولة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭. ‬


MENAFN19122023000055011008ID1107629769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث