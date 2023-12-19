نظمتها أكاديمية الكرة الصفراء لفئة تحت 8 سنواتلاعبو الاتحاد البحريني للتنس يتألقون في بطولة العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬للاعبين‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬احتفالاتها‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬يمثلون‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬للتنس،‭ ‬أكاديمية‭ ‬تنس‭ ‬فيرست‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭.‬

وحقق‭ ‬لاعبو‭ ‬الاتحاد‭ ‬نتائج‭ ‬ملفتة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزهم‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬بالفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وجاء‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬يونس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عادل‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬شارك‭ ‬عضوا‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬ونادية‭ ‬حاجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬أكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬الفردان‭ ‬بتتويج‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وتخلل‭ ‬المهرجان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية‭ ‬احتفالا‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬بمشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭.‬

ونقل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬تحيات‭ ‬وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تعلق‭ ‬اللاعبين‭ ‬برياضة‭ ‬التنس‭ ‬وينمي‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬محمد‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬الناشئين‭ ‬لخلق‭ ‬قاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الصفراء‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬الفردان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لمختلف‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬واهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬باللعبة‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المنتمية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أكاديميات‭ ‬وأندية‭ ‬خاصة‭ ‬باللعبة‭.‬

وأضاف‭ ‬الفردان‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬تميزت‭ ‬بالقوة‭ ‬والاثارة‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬فنيات‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭.‬

وختم‭ ‬الفردان‭ ‬حديثه‭ ‬بالشكر‭ ‬لكل‭ ‬الأندية‭ ‬والأكاديميات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬نجاحه،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنجاح،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬الحكم‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجواد‭ ‬على‭ ‬إدارته‭ ‬للبطولة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭. ‬



