نظمتها أكاديمية الكرة الصفراء لفئة تحت 8 سنواتلاعبو الاتحاد البحريني للتنس يتألقون في بطولة العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك الاتحاد البحريني للتنس في بطولة مهرجان العيد الوطني للتنس للاعبين تحت 8 سنوات، والتي نظمتها أكاديمية الكرة الصفراء بنادي الرفاع ضمن إطار احتفالاتها بالعيد الوطني لمملكة البحرين.
وشهدت البطولة مشاركة 12 لاعبا يمثلون الاتحاد البحريني للتنس، نادي الرفاع للتنس، أكاديمية تنس فيرست بالإضافة إلى أكاديمية الكرة الصفراء.
وحقق لاعبو الاتحاد نتائج ملفتة في البطولة من خلال فوزهم بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث توج اللاعب عبدالله ناصر بالفوز بالمركز الأول في البطولة، وجاء اللاعبة نورة حسين في المركز الثاني، وحصل اللاعب محمد يونس على المركز الثالث، فيما كان المركز الرابع من نصيب اللاعب علي عادل من أكاديمية الكرة الصفراء.
وفي ختام البطولة شارك عضوا مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس محمد سلمان ونادية حاجي، بالإضافة إلى رئيس أكاديمية الكرة الصفراء مدير البطولة المدرب الوطني حمد الفردان بتتويج اللاعبين الفائزين في البطولة.
وتخلل المهرجان عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية احتفالا بالعيد الوطني المجيد بمشاركة اللاعبين الصغار وأولياء أمور اللاعبين.
ونقل عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد البحريني للتنس محمد سلمان تحيات وشكر رئيس الاتحاد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لأكاديمية الكرة الصفراء لجهودها البارزة في تطوير لعبة التنس في المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الأكاديمية في تنظيم هذا المهرجان المميز الذي يسهم في زيادة تعلق اللاعبين برياضة التنس وينمي مهاراتهم في اللعبة.
كما أشاد محمد بالدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون الصغار من قبل رئيس الاتحاد الذي يحرص على توفير كافة السبل التي تسهم في تطوير وتنمية قطاع الناشئين لخلق قاعدة كبيرة من اللاعبين القادرين على تحقيق أهداف ورؤى الاتحاد المستقبلية.
من جانبه، أعرب رئيس الأكاديمية الصفراء مدير البطولة المدرب الوطني حمد الفردان عن خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لدعمه المستمر لمختلف فعاليات وأنشطة الأكاديمية، مثنيا على الجهود التي يبذلها واهتمامه الكبير باللعبة ومختلف المؤسسات المنتمية لها من أكاديميات وأندية خاصة باللعبة.
وأضاف الفردان أن بطولة مهرجان العيد الوطني كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث شهدت مشاركة 12 لاعبا من أفضل اللاعبين في فئة تحت 8 سنوات في المملكة، مؤكدا أن جميع المباريات تميزت بالقوة والاثارة وعبرت عن ما يتمتع به هؤلاء اللاعبين الصغار من فنيات ومهارات عالية جدا.
وختم الفردان حديثه بالشكر لكل الأندية والأكاديميات التي شاركت في هذا المهرجان وساهمت في نجاحه، متمنيا لهم المزيد من التطور والنجاح، كما شكر الحكم أحمد عبدالجواد على إدارته للبطولة والمساهمة في نجاحها.
MENAFN19122023000055011008ID1107629769