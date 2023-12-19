طرح الدفعة الثالثة من تذاكر بطولة كأس أمم آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقرر انطلاقها في قطر الشهر المقبل، طرح الدفعة الثالثة من تذاكر المباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، بدءاً من الساعة 4 عصراً بتوقيت الدوحة.
وذكرت اللجنة المنظمة عبر موقعها الرسمي أن المرحلتين الأولى والثانية من حجز التذاكر قد شهدت إقبالاً واسعاً من المشجعين مع تصدّر قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر البطولة القارية.
وأضافت أن جميع التذاكر متوافرة في هيئة تذاكر رقمية، يمكن تنزليها وتقديمها كتذاكر إلكترونية، كما أن بطاقة «هيّا» غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الملاعب..
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، مع مشاركة 24 منتخباً، وتشهد البطولة 51 مباراة في 9 ملاعب خلال الفترة من 12 يناير حتى العاشر من فبراير، فيما يحتضن استاد لوسيل المونديالي مباراتي الافتتاح والنهائي.
ومع تقارب المسافات الذي تتميز به دولة قطر حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات التسعة 75 كيلومتراً، سيكون بمقدور المشجعين واللاعبين على حد سواء البقاء في مكان إقامة واحد طوال فترة البطولة.
يشار إلى أن جميع الاستادات التي تستضيف المنافسات، مجهزة بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق. واستقطبت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة 6 آلاف متطوع لتقديم الدعم في 20 مجالاً من العمليات التشغيلية للحدث الآسيوي المرتقب.
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