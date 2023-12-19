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طرح الدفعة الثالثة من تذاكر بطولة كأس أمم آسيا

12/19/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬طرح‭ ‬الدفعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬20‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الدوحة‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬التذاكر‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالاً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬مع‭ ‬تصدّر‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬والهند‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬شراء‭ ‬لتذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬التذاكر‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تذاكر‭ ‬رقمية،‭ ‬يمكن‭ ‬تنزليها‭ ‬وتقديمها‭ ‬كتذاكر‭ ‬إلكترونية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬هيّا‮»‬‭ ‬غير‭ ‬إلزامية‭ ‬لدخول‭ ‬المشجعين‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭..‬

وتستعد‭ ‬قطر‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخباً،‭ ‬وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ملاعب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير،‭ ‬فيما‭ ‬يحتضن‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي‭ ‬مباراتي‭ ‬الافتتاح‭ ‬والنهائي‭.‬

ومع‭ ‬تقارب‭ ‬المسافات‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أطول‭ ‬مسافة‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الاستادات‭ ‬التسعة‭ ‬75‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬المشجعين‭ ‬واللاعبين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬إقامة‭ ‬واحد‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬البطولة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الاستادات‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬المنافسات،‭ ‬مجهزة‭ ‬بمقاعد‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بكل‭ ‬سهولة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المقاعد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬باستخدام‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬للأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬القدرة‭ ‬المحدودة‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬استمتاع‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بتجربة‭ ‬مريحة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬العوائق‭. ‬واستقطبت‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬متطوع‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مجالاً‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للحدث‭ ‬الآسيوي‭ ‬المرتقب‭.‬


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