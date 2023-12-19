السد والدحيل لاستعادة التوازن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬السد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬ومداوة‭ ‬جراحه‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬غدًا‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأمل‭ ‬الدحيل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أن‭ ‬يحذو‭ ‬حذوه‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

وتعرض‭ ‬السد‭ ‬للخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العربي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الاحد،‭ ‬لكنه‭ ‬احتفظ‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الوكرة‭ ‬والغرافة‭.‬

ويأمل‭ ‬السد‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬لسكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬برغم‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الذهاب‭ ‬انتهت‭ ‬لمصلحة‭ ‬السد‭ ‬3-1‭.‬

ويسعى‭ ‬الدحيل‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬للنهوض‭ ‬سريعا‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬2‭-‬3،‭ ‬وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬





الدحيل‭ ‬لتكرار‭ ‬فوزه

ويسعى‭ ‬الدحيل‭ ‬لتكرار‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ذهابا،‭ ‬وذلك‭ ‬لإنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬فتعادل‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬السد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬أكملهما‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬مدافعيه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مون‭-‬هوان‭ ‬في‭ ‬الاولى‭ ‬والإيطالي‭ ‬إبراهيما‭ ‬بامبا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬احتياطياً،‭ ‬ليعود‭ ‬ويخسر‭ ‬أمام‭ ‬لوكرة‭.‬

ويمر‭ ‬الدحيل‭ ‬بفترة‭ ‬تراجع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬مصير‭ ‬مدربه‭ ‬الحالي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬حال‭ ‬الأهلي‭ ‬أفضل‭ ‬اذ‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬ليبقى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

ويفتتح‭ ‬الغرافة‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وقطر‭ ‬الثامن‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬بعد‭ ‬سقوطهما‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬الشمال‭ ‬والدحيل‭.‬





‮«‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‮»‬

وقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬هيليو‭ ‬سوزا‭ ‬مدرب‭ ‬قطر‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬مواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭. ‬اقتربنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتنا‭ ‬مع‭ ‬الدحيل‭ ‬وأضعنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للتسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬كنا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬الغرافة‭ ‬بتركيز‭ ‬كامل‭ ‬وتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الأخطاء‮»‬‭.‬

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬أيضا‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬معيذر‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬والوكرة‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الأخير‭ ‬لمواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬والاقتراب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬الصدارة،‭ ‬اذ‭ ‬يدخل‭ ‬المباراة‭ ‬بدوافع‭ ‬كبيرة‭ ‬لحصد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬جديدة‭.‬

ويسعى‭ ‬الريان‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لنتائجه‭ ‬السلبية‭ ‬ومداوة‭ ‬جراحه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬السد‭ ‬0‭-‬4،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬المرخية‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل‭ ‬وتسع‭ ‬هزائم‭.‬

وقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليوناردو‭ ‬جاريم‭ ‬مدرب‭ ‬الريان‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬العودة‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات،‭ ‬تدربنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‭ ‬وتركيزنا‭ ‬منصب‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والظهور‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬المرخية‭ ‬للنهوض‭ ‬سريعا‭ ‬واستعادة‭ ‬توازننا‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬العربي‭ ‬السادس‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬المنتشي‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬السد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الديربي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬الشمال‭ ‬تاسع‭ ‬الترتيب‭.‬

ويتطلع‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬إلى‭ ‬التمسك‭ ‬بحظوظه‭ ‬وخطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ذهابا‭.‬

وقال‭ ‬السويدي‭ ‬بويا‭ ‬إسباغي‭ ‬مدرب‭ ‬الشمال‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬العربي‭ ‬لكننا‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬لدينا‭ ‬لاستغلالها‭ ‬وتوظيف‭ ‬قدراتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬إليها‮»‬‭.‬