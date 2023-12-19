تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

المنامة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التسلل‭ ‬شبه‭ ‬الآلي‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬التطبيق‭ ‬الكامل‭ ‬لحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للنسخة‭ ‬الماضية‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وسيصبح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أول‭ ‬اتحاد‭ ‬قاري‭ ‬يطبق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬بطولات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامه‭ ‬بتحسين‭ ‬دقة‭ ‬ونزاهة‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكام‭.‬

وخضع‭ ‬نظام‭ ‬التسلل‭ ‬شبه‭ ‬الآلي‭ ‬لاختبارات‭ ‬مكثفة،‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬نظام‭ ‬وقواعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلسه‭ ‬العالمي،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتطبيقه‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ - ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭.‬

ويعتمد‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬13‭ ‬كاميرا‭ ‬يتم‭ ‬توزيعها‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬الملعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬الدقيق‭ ‬للكرة‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬موقع‭ ‬أطراف‭ ‬اللاعب‭ ‬وبقية‭ ‬أجزاء‭ ‬جسمه‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬احتساب‭ ‬التسلل‭.‬

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تطبيق‭ ‬تقنية‭ ‬التسلل‭ ‬شبه‭ ‬الآلي‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التحكيمي،‭ ‬كما‭ ‬يجسد‭ ‬إرادتنا‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الحدث‭ ‬الآسيوي‭ ‬المنتظر‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التحكيم‭ ‬العالمي،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تبنّي‭ ‬أحدث‭ ‬المبادرات‭ ‬التقنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطبيق‭ ‬الكامل‭ ‬لنظام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬خلال‭ ‬جوهرة‭ ‬بطولات‭ ‬آسيا،‭ ‬فإننا‭ ‬نؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الأرضية‭ ‬الخصبة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬التحكيم‭ ‬الآسيوي‮»‬‭.‬

وسيسهّل‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عملية‭ ‬فحص‭ ‬المواقع‭ ‬بدقة‭ ‬وسرعة،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي،‭ ‬وعندما‭ ‬يقوم‭ ‬لاعب‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تسلل‭ ‬باستلام‭ ‬الكرة،‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬تنبيه‭ ‬لحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬كي‭ ‬يعمد‭ ‬إلى‭ ‬تدقيق‭ ‬موقع‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تدقيق‭ ‬خطوط‭ ‬التسلل‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بوضعها‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬فإن‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬يتطلب‭ ‬مصادقة‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلام‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬الذي‭ ‬سيتخذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬المعايير‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صناعة‭ ‬تصميم‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد،‭ ‬ليتم‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تزويد‭ ‬القنوات‭ ‬الناقلة‭ ‬بهذا‭ ‬التصميم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مشاهدة‭ ‬الحدث‭ ‬بشفافية‭.‬