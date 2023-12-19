توقيع اتفاقية الرياضات الإلكترونية العالمية والدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهدت العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين الدولي والعالمي للرياضات الإلكترونية، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية سمو الأمير فهد بن جلوي، وذلك على هامش بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الالكترونية.
وقعت الاتفاقية خلال انعقاد الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد العالمي، من قبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي سمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ورئيس الاتحاد العالمي كريس تشان.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن الاتفاقية ستعزز تعاون الاتحادين في الأعوام المقبلة من خلال سلسلة من المشاريع التطويرية المشتركة في عدد من مناطق العالم.
وقال: نعيش عصر نمو غير مسبوق لقطاع الرياضات الإلكترونية عالميا، وخصوصا أن هذا القطاع يمتلك مؤهلات وقدرات غير محدودة ويؤثر إيجابيا على العديد من القطاعات الأخرى، ولمواكبة التطورات المتنامية وتحقيق التقدم والازدهار بشكل مستدام، كان لا بد من عقد شراكات حيوية إيجابية تصب في مصلحة هذه التوجهات.
من جانبه، قال كريس تشان: تسلط الاتفاقية الضوء على الرؤى المشتركة بين الاتحادين والبحث عن السبل لمزيد من تقارب المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية، ودورنا اليوم هو تعزيز هذا التقارب والعمل معا على وضع أسس جديدة للنمو والتطور لهذا القطاع الهام.
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