توقيع اتفاقية الرياضات الإلكترونية العالمية والدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ ‬والعالمي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭.‬

وقعت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الرابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬سلطان،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬كريس‭ ‬تشان‭.‬

وأكد‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستعزز‭ ‬تعاون‭ ‬الاتحادين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭: ‬نعيش‭ ‬عصر‭ ‬نمو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لقطاع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عالميا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬يمتلك‭ ‬مؤهلات‭ ‬وقدرات‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭ ‬ويؤثر‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المتنامية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬حيوية‭ ‬إيجابية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬كريس‭ ‬تشان‭: ‬تسلط‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬السبل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬تقارب‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ودورنا‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التقارب‭ ‬والعمل‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الهام‭.‬