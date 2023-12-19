ميسي يواجه فريق طفولته نيولز أولد بويز وديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميامي - (أ ف ب): يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الأمريكي الذي يدافع عن ألوانه بطل مونديال قطر في فبراير المقبل.
وأعلن النادي الأمريكي الذي انضم إلى صفوفه ميسي في يوليو الماضي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 فبراير.
يقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عامًا.
كما يتحدر الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، من روزاريو ودافع عن قميص النادي في ثلاث محطات قبل أن يشرف عليه كمدرب في عام 2012.
وقال مارتينو «أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة إلي».
وأضاف «ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا».
وستكون ودية إنتر ميامي المباراة الأخيرة في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، علما بأنه سيواجه أيضاً ضمن استعداداته منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 يناير.
كما سيخوض ميسي ورفاقه مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب «الرقصة الأخيرة» والهلال (بين 29 يناير والأول من فبراير)، قبل أن يسافر إلى هونغ كونغ فطوكيو.
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