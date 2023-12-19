ميسي يواجه فريق طفولته نيولز أولد بويز وديا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬فريقه‭ ‬طفولته‭ ‬نيولز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬بعدما‭ ‬وافق‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيستضيف‭ ‬النادي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬بميامي‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬فبراير‭.‬

يقع‭ ‬مقر‭ ‬فريق‭ ‬نيولز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روزاريو‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬حيث‭ ‬وُلد‭ ‬ميسي‭ ‬ونشأ‭ ‬وبدأ‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬13‭ ‬عامًا‭.‬

كما‭ ‬يتحدر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو،‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الحالي،‭ ‬من‭ ‬روزاريو‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

وقال‭ ‬مارتينو‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للترحيب‭ ‬بفريقي‭ ‬المحبوب‭ ‬نيولز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬في‭ ‬ميامي‭. ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬مباراة‭ ‬خاصة‭ ‬بسبب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬نيولز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬يعد‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬مثيرًا‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬ودية‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ ‬التحضيري‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬سيواجه‭ ‬أيضاً‭ ‬ضمن‭ ‬استعداداته‭ ‬منتخب‭ ‬السلفادور‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سلفادور‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يناير‭.‬

كما‭ ‬سيخوض‭ ‬ميسي‭ ‬ورفاقه‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بمواجهة‭ ‬النصر‭ ‬ونجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬المنظمون‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬والهلال‭ (‬بين‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬فطوكيو‭.‬