Wednesday, 20 December 2023 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ساحل العاج واثقة من استضافة ((تاريخية)) رغم التحديات

12/19/2023 7:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفعت‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمالها‭ ‬بعد‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬يناير،‭ ‬حيث‭ ‬تضع‭ ‬حالياً‭ ‬اللمسات‭ ‬الاخيرة‭ ‬داخل‭ ‬الملاعب‭ ‬وخارجها،‭ ‬تحضيراً‭ ‬لحدث‭ ‬قاري‭ ‬تنتظره‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬كل‭ ‬عامين‭.‬

وأكّد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬فرانسوا‭ ‬أميتشيا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأنظار‭ ‬ستتجه‭ ‬نحو‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬خوف‭ ‬حقيقي‮»‬‭.‬

يتناقض‭ ‬هذا‭ ‬الهدوء‭ ‬مع‭ ‬مخاوف‭ ‬تعزّزت‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭.‬

ففي‭ ‬تلك‭ ‬الامسية،‭ ‬غمرت‭ ‬عاصفة‭ ‬قوية‭ ‬عشب‭ ‬ملعب‭ ‬إبيمبيه‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬وبُني‭ ‬بكلفة‭ ‬كبيرة‭ ‬لكأس‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬أبيدجان،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ايقاف‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬بين‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬ومالي‭.‬

لخّصت‭ ‬السلطات‭ ‬آنذاك‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬أمطار‭ ‬استثنائية‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬تصرفت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سريع‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬باتريك‭ ‬آتشي‭ ‬ووزير‭ ‬الرياضة‭ ‬بولان‭ ‬دانهو‭.‬

كُلّفت‭ ‬بعدها‭ ‬شخصية‭ ‬جديدة‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬روبير‭ ‬بوغريه‭ ‬مامبيه‭ ‬مع‭ ‬توليه‭ ‬ايضًا‭ ‬حقيبة‭ ‬الرياضة،‭ ‬بمهمة‭ ‬واضحة‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬أجمل‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ملعب‭ ‬إبيمبيه،‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيف‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬فبراير،‭ ‬قادر‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬امتصاص‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬العواصف‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العاجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إدريس‭ ‬ديالو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬انزعجنا‭ ‬جميعًا‭ ‬مما‭ ‬رأيناه‭. ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬المشكلة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وتمت‭ ‬تسوية‭ ‬العشب‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬


الإرث

ويؤكّد‭ ‬ديدييه‭ ‬باسكال،‭ ‬مدير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬غريغوري‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬مهمة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬العشب‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الانحدار‭ ‬وكانت‭ ‬التربة‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬النفاذية‭. ‬قمنا‭ ‬بتركيب‭ ‬فتحات‭ ‬للتسرب،‭ ‬نظّفنا‭ ‬وأعدنا‭ ‬زرع‭ ‬البذور‭ ‬وتصحيح‭ ‬تخطيط‭ ‬العشب‭. ‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬يوميًا‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬مذاك‭ ‬الحين،‭ ‬شهدنا‭ ‬عواصف‭ ‬كبيرة‭ ‬ولا‭ ‬بركة‭ ‬واحدة‮»‬‭.‬

ستستضيف‭ ‬خمسة‭ ‬ملاعب‭ ‬أخرى،‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬أو‭ ‬تجديدها،‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬أبيدجان،‭ ‬ياموسوكرو‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬بواكيه‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬سان‭ ‬بيدرو‭ (‬جنوب‭) ‬وكورهوغو‭ (‬شمال‭). ‬

ويتوقع‭ ‬ديالو‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬ملاعبنا،‭ ‬سنصبح‭ ‬مركزاً‭ ‬لفرق‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬ملاعب‭ ‬معتمدة‭. ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كانوا‭ ‬جميعا‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬والآن‭ ‬سيأتون‭ ‬إلى‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬كبير،‭ ‬يُطرح‭ ‬السؤال‭ ‬حول‭ ‬إرث‭ ‬الملاعب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬تجتذب‭ ‬فيه‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬اهتمام‭ ‬الجماهير‭.
‬ويأمل‭ ‬المنظمون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬الفرق‭ ‬الإيفوارية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬والتي‭ ‬تلعب‭ ‬جميعها‭ ‬تقريباً‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المتفرجين‭ ‬بفضل‭ ‬الملاعب‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬موطنها‭.‬


ارتياح

وباستخدام‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬سمحت‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬بتسريع‭ ‬بعض‭ ‬مشاريع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭.‬

أعيد‭ ‬تصميم‭ ‬الطريق‭ ‬‮«‬الساحلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬350‭ ‬كيلومترًا‭ ‬والرابط‭ ‬بين‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وميناء‭ ‬سان‭ ‬بيدرو‭ ‬الكبير‭ ‬بالكامل،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬وقت‭ ‬السفر‭ ‬بين‭ ‬المدينتين‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬وتم‭ ‬تمديد‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬آخر‭ ‬لربط‭ ‬أبيدجان‭ ‬بمدينة‭ ‬ياموسوكرو‭ ‬ثم‭ ‬بواكيه،‭ ‬وهما‭ ‬المدينتان‭ ‬المضيفتان‭. ‬كما‭ ‬بُني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجمعات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الفرق‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬دولة‭ ‬منها‭ ‬المتاخمة‭ ‬لساحل‭ ‬العاج‭ ‬كبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وغينيا‭ ‬وغانا،‭ ‬يمكن‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬زائر،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنظمين‭.‬

يُعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬استثنائياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدولة‭ ‬استضافت‭ ‬المسابقة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬حين‭ ‬شاركت‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬فقط‭.‬

وتشكّل‭ ‬مسألة‭ ‬الأمن‭ ‬أيضاً‭ ‬أحد‭ ‬الاسئلة‭ ‬الأساسية،‭ ‬فبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطر‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المتاخم‭ ‬لمالي‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو،‭ ‬فإن‭ ‬موضوع‭ ‬أمن‭ ‬الجماهير‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬للقلق‭ ‬الذي‭ ‬أثارته‭ ‬مصادر‭ ‬متخصّصة‭ ‬عدّة‭. ‬وقبل‭ ‬عامين،‭ ‬لقي‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬تدافع‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الافريقية‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭.‬

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشرطة‭ ‬الإيفوارية‭ ‬يوسف‭ ‬كوياتيه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سنفتح‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬جداً،‭ ‬وننظّم‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬حتى‭ ‬يتمكّنوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬بهدوء‭. ‬وسنطلب‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الحضور‭ ‬مبكرا‮»‬‭. ‬

وسيُنشر‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والأمن‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬2500‭ ‬مراقب‭ ‬لتأمين‭ ‬المسابقة‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬فقد‭ ‬استضفنا‭ ‬الألعاب‭ ‬الفرانكوفونية‭ (‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭). ‬نحن‭ ‬مرتاحون‮»‬‭.‬

MENAFN19122023000055011008ID1107629762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث