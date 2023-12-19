جيرونا لمواصلة مفاجآته وإنهاء العام في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): يسعى جيرونا الفارض نفسه معادلة صعبة في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق مفاجآت من العيار الثقيل قادته إلى التربع على الصدارة إلى إنهاء العام الحالي على عرش «لا ليغا» عندما يواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الخميس ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.
وبعدما قلب جيرونا الأمور رأسا على عقب يتابع ريال مدريد وصيفه بفارق نقطتين (44 مقابل 42) مطاردته آملا بدوره أن ينتزع الصدارة بفوزه على مضيفه ألافيس بانتظار دعسة ناقصة من المتصدر، فيما يطمح برشلونة حامل اللقب إلى وضع حد لهدر النقاط بعدما حقّق نقطة واحدة من أصل ست ممكنة في المرحلتين الاخيرتين عندما يستضيف ألميريا اليوم الاربعاء.
ويخوض جيرونا مفاجأة الموسم مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بيتيس السابع (27 نقطة)، فبعد فوزه على ألافيس 3-0 يوم الاثنين استعاد الصدارة من نادي العاصمة، وسيكون أمام فرصة زيادة الفارق إلى خمس نقاط قبل ان يلعب الأخير مباراته في اليوم ذاته.
ويقدّم جيرونا عروضا رائعة هذا الموسم حيث يعتبر أيضا الفريق الأفضل هجوما بـ41 هدفًا، معوّلا على تألق الوافد الجديد المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، ثاني ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف وأربع تمريرات حاسمة، اضافة إلى الثنائي البرازيلي سافينيو والاوروغوياني كريستيان ستواني، حيث سجل الاول 4 أهداف والثاني ستة.
كما يعد جيرونا ثالث أفضل فريق هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خلف بايرن ميونيخ الالماني (47) ومواطنه باير ليفركوزن (42)، وأمام مانشستر سيتي بطل إنكلترا ودوري أبطال أوروبا (40).
لكنّ الفريق الكاتالوني الذي يستحوذ مالكو سيتي على حصة مالكة فيه سيواجه خصما صعب المنال هو بيتيس الذي تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام ريال سوسييداد سلبا وريال مدريد 1-1، رغم انه يعاني هجوميا حيث لم يسجّل سوى 19 هدفا في 17 مباراة.
ريال لمواصلة الضغط
ومتسلحًا بأقوى دفاع في الدوري؛ حيث لم تهتز شباكه سوى 11 مرة، يتطلع ريال مدريد إلى تعثر جيرونا من أجل قلب الطاولة وانتزاع الصدارة قبل نهاية العام، وسيكون مرشحًا لخطف النقاط الثلاث امام ألافيس الذي يعتبر من بين الأضعف هجوميا في الدوري.
ويعوّل فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على تألق الثنائي الانجليزي جود بيلينغهام متصدر ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، والبرازيلي رودريغو (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، علما انهما زارا الشباك في فوز «الملكي» على فياريال 4-1 في المرحلة الماضية.
ويعود آخر فوز لفريق ألافيس على ريال الى 28 نوفمبر 2020 عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب «سانتياغو برنابيو». فيما فاز الـ«ميرينغي» في المباراتين الاخيرتين اللتين جمعت بينهما عام 2022 بنتيجة 4-1 ذهابا و3-0 إيابا، قبل ان يهبط ألافيس إلى الدرجة الثانية ثمّ يعود إلى النخبة هذا الموسم. ويأمل برشلونة الثالث (35 نقطة) أن يستعيد عافيته بمواجهة ألميريا متذيّل الترتيب، بعد سقوطه أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2-4 وتعادله امام مضيفه فالنسيا 1-1، ليتأخر بفارق 9 نقاط عن المتصدر.
كما فشل النادي الكاتالوني في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات، حيث سقط أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة السادسة الاخيرة من دوري أبطال أوروبا بعدما كان قد ضمن بلوغه ثمن النهائي. وسيكون المدرب تشافي هرنانديس أمام فرصة تلميع صورته والعودة بالنقاط الثلاث في مهمة تعتبر سهلة على الورق بمواجهة فريق في قاع الترتيب ولا يزال الوحيد في «لا ليغا» من دون فوز.
وإلى جانب نتائجه المتردية، يعاني برشلونة من نقص في لاعبيه حيث يغيب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الإيقاف، في حين يفتقد النادي الكاتالوني أيضاً جهود الحارس الألماني مارك أندريه-تير شتيغن وإنيغو مارتينيس وماركو ألونسو وغافي بسبب الإصابة.
ويسعى أتلتيكو مدريد الرابع بـ34 نقطة إلى العودة بدوره إلى الانتصارات بعد سقوطه أمام أتلتيك بلباو 0-2 في المرحلة الماضية للحاق بركب المتصدرين حين يستقبل خيتافي يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات هذه المرحلة.
ويملك «روخيبلانكوس» مباراة أقل عن برشلونة، ما يضعه في موقف جيد جدا لمقارعة النادي الكاتالوني على المركز الثالث عندما يواجه إشبيلية المترنح في مباراته المؤجلة من المرحلة الرابعة يوم السبت. وقبلها، سيواجه فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني نظيره خيتافي الفائز على فالنسيا 1-0 ثمّ إشبيلية 3-0 في المرحلتين الماضيتين، ما خوّله احتلال المركز الثامن بـ25 نقطة.
وتشهد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا صراعاً محتدماً حيث يستضيف أتلتيك بلباو الخامس (32 نقطة) نظيره لاس بالماس اليوم الأربعاء، فيما يحلّ ريال سوسييداد السادس (30) ضيفاً على قادش غدا الخميس.
MENAFN19122023000055011008ID1107629761