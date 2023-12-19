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جيرونا لمواصلة مفاجآته وإنهاء العام في الصدارة

12/19/2023 7:24:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬جيرونا‭ ‬الفارض‭ ‬نفسه‭ ‬معادلة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬مفاجآت‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬قادته‭ ‬إلى‭ ‬التربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬غدًا‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭.‬

وبعدما‭ ‬قلب‭ ‬جيرونا‭ ‬الأمور‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬يتابع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وصيفه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ (‬44‭ ‬مقابل‭ ‬42‭) ‬مطاردته‭ ‬آملا‭ ‬بدوره‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ألافيس‭ ‬بانتظار‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬من‭ ‬المتصدر،‭ ‬فيما‭ ‬يطمح‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لهدر‭ ‬النقاط‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ألميريا‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭.‬

ويخوض‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬مواجهة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬أمام‭ ‬بيتيس‭ ‬السابع‭ (‬27‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فبعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ألافيس‭ ‬3‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬استعاد‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة،‭ ‬وسيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬زيادة‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يلعب‭ ‬الأخير‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

ويقدّم‭ ‬جيرونا‭ ‬عروضا‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬أيضا‭ ‬الفريق‭ ‬الأفضل‭ ‬هجوما‭ ‬بـ41‭ ‬هدفًا،‭ ‬معوّلا‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك،‭ ‬ثاني‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬الثنائي‭ ‬البرازيلي‭ ‬سافينيو‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬كريستيان‭ ‬ستواني،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الاول‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬والثاني‭ ‬ستة‭.‬

كما‭ ‬يعد‭ ‬جيرونا‭ ‬ثالث‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬هجومي‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى،‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ (‬47‭) ‬ومواطنه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ (‬42‭)‬،‭ ‬وأمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬40‭).‬

لكنّ‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬يستحوذ‭ ‬مالكو‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مالكة‭ ‬فيه‭ ‬سيواجه‭ ‬خصما‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭ ‬هو‭ ‬بيتيس‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬سلبا‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬1-1،‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬يعاني‭ ‬هجوميا‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬سوى‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭.‬

ريال‭ ‬لمواصلة‭ ‬الضغط

ومتسلحًا‭ ‬بأقوى‭ ‬دفاع‭ ‬في‭ ‬الدوري؛‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬سوى‭ ‬11‭ ‬مرة،‭ ‬يتطلع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬تعثر‭ ‬جيرونا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬وانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬وسيكون‭ ‬مرشحًا‭ ‬لخطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬امام‭ ‬ألافيس‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأضعف‭ ‬هجوميا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ويعوّل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬الثنائي‭ ‬الانجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بـ13‭ ‬هدفًا،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ (‬7‭ ‬أهداف‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬انهما‭ ‬زارا‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬الملكي‮»‬‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬لفريق‭ ‬ألافيس‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الـ«ميرينغي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬اللتين‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬1‭ ‬ذهابا‭ ‬و3‭-‬0‭ ‬إيابا،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يهبط‭ ‬ألافيس‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬ثمّ‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬النخبة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويأمل‭ ‬برشلونة‭ ‬الثالث‭ (‬35‭ ‬نقطة‭) ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬عافيته‭ ‬بمواجهة‭ ‬ألميريا‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب،‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬جيرونا‭ ‬2‭-‬4‭ ‬وتعادله‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬ليتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

كما‭ ‬فشل‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬2-3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬بلوغه‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬وسيكون‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬تلميع‭ ‬صورته‭ ‬والعودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬تعتبر‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬نتائجه‭ ‬المتردية،‭ ‬يعاني‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬لاعبيه‭ ‬حيث‭ ‬يغيب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يفتقد‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أيضاً‭ ‬جهود‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭-‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬وإنيغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬وماركو‭ ‬ألونسو‭ ‬وغافي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ويسعى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الرابع‭ ‬بـ34‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬للحاق‭ ‬بركب‭ ‬المتصدرين‭ ‬حين‭ ‬يستقبل‭ ‬خيتافي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬

ويملك‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬عن‭ ‬برشلونة،‭ ‬ما‭ ‬يضعه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬لمقارعة‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬إشبيلية‭ ‬المترنح‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬وقبلها،‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيموني‭ ‬نظيره‭ ‬خيتافي‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬فالنسيا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ثمّ‭ ‬إشبيلية‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬ما‭ ‬خوّله‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬بـ25‭ ‬نقطة‭.‬

وتشهد‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬صراعاً‭ ‬محتدماً‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الخامس‭ (‬32‭ ‬نقطة‭) ‬نظيره‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬السادس‭ (‬30‭) ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬قادش‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭.‬

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