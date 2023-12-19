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سان جيرمان يأمل العودة للانتصارات

12/19/2023 7:24:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بطل‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬والابتعاد‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬متز‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬للدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اقامة‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬ذاته‭.‬

أوقف‭ ‬ليل‭ ‬زحف‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بفرض‭ ‬عليه‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬منهياً‭ ‬له‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ (‬9‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين‭) ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

ورفع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬وضمن‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الخريف‭ ‬بتقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬نيس‭.‬

وكان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬تواليا‭ ‬والابتعاد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدف‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين،‭ ‬لكن‭ ‬ليل‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬البديل‭ ‬الدولي‭ ‬الكندي‭ ‬جوناثان‭ ‬دافيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬


غياب‭ ‬ديمبيليه

ويفتقد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لجهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬فخذه،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬طبي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬التمرين‭ ‬ولن‭ ‬تتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬به‭ ‬للمباراة‭ ‬أمام‭ ‬متز‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬يعود‭ ‬الحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دونارونا‭ ‬لحراسة‭ ‬عرين‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بعد‭ ‬ايقافه‭ ‬مباراتين،‭ ‬يغيب‭ ‬الإسباني‭ ‬فابيان‭ ‬رويس‭ ‬والبرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬منديش‭ ‬والحارس‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬كيلور‭ ‬نافاس‭ ‬وبريسنيل‭ ‬كيمبيمبي‭ ‬للإصابة‭.‬

وكان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬قد‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بداية‭ ‬متز‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬الآمال‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭. ‬وبعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬3‭-‬1‭ ‬ولوريان‭ ‬3-2،‭ ‬سقط‭ ‬متز‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وبريست‭ ‬ومونبلييه‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭.‬


نيس‭ ‬للبقاء‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬جيرمان

ويسعى‭ ‬نيس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬لنس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تلقى‭ ‬هزيمته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬لوهافر‭ ‬1-3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وكان‭ ‬نيس‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نانت‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ (‬المرحلة‭ ‬14‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فشل‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الابتعاد‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليون‭ ‬0-1،‭ ‬ليبقى‭ ‬الفارق‭ ‬نقطتين‭.‬

ويمر‭ ‬لنس‭ ‬بفترة‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬للهزيمة‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭ ‬محققا‭ ‬خلالها‭ ‬7‭ ‬انتصارات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬رينس‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬ليرتقي‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬فرانك‭ ‬هايز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭. ‬

وبعدما‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬ليون‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬يحلّ‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ (‬30‭ ‬نقطة‭) ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬بهدف‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬والبقاء‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الصدارة‭.‬

مرسيليا‭ ‬لفوز‭ ‬خامس‭ ‬تواليا؟

ويسافر‭ ‬مرسيليا‭ ‬إلى‭ ‬مونبلييه‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬ومثلها‭ ‬تعادلات‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬متز‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬ماكسيم‭ ‬إستيف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭.‬

وواصل‭ ‬مرسيليا‭ ‬صحوته‭ ‬بفوز‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬بهدفين‭ ‬للبنمي‭ ‬ميكايل‭ ‬موريو‭ (‬26‭) ‬والمغربي‭ ‬أمين‭ ‬حارث‭ (‬42‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للغابوني‭ ‬جيم‭ ‬أليفيناه‭ (‬58‭).‬

وعزز‭ ‬مرسيليا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭.‬

ويلعب‭ ‬ليون‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬توالياً‭ ‬وتخلى‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬ليتقدم‭ ‬للمركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬أمام‭ ‬نانت،‭ ‬وستراسبورغ‭ ‬أمام‭ ‬ليل،‭ ‬ورينس‭ ‬أمام‭ ‬لوهافر،‭ ‬وكليرمون‭ ‬فيران‭ ‬أمام‭ ‬رين،‭ ‬وبريست‭ ‬أمام‭ ‬لوريان‭.‬

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