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بولز يفرمل سيكسرز وتمبروولفز يواصل تألقه

12/19/2023 7:24:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬لفيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬وتفوّق‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬108‭-‬104‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة،‭ ‬لكنّ‭ ‬بولز‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬أدائه‭ ‬الجماعي‭ ‬بقيادة‭ ‬كوبي‭ ‬وايت‭ ‬صاحب‭ ‬الـ24‭ ‬نقطة،‭ ‬والمونتينغري‭ ‬نيكولا‭ ‬فوشيفيتش‭ ‬23‭.‬

وشهدت‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬انّ‭ ‬قلص‭ ‬سيكسرز‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬لكنّ‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان‭ ‬الذي‭ ‬انهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬سجّل‭ ‬ثلاث‭ ‬رميات‭ ‬حرّة‭ ‬أعطت‭ ‬الأمان‭ ‬لشيكاغو‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فاز‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬112‭-‬108‭ ‬ليتساوى‭ ‬مع‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬كأفضل‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بـ20‭ ‬انتصارا‭ ‬و5‭ ‬هزائم‭.‬

وسجّل‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬كارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬18‭ ‬لتمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجّل‭ ‬لهيت‭ ‬اللاعبان‭ ‬العائدان‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وبام‭ ‬أديبايو‭ ‬22،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غاب‭ ‬الأول‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬والثاني‭ ‬7‭ ‬مباريات‭.‬

وفي‭ ‬إنديانابوليس،‭ ‬سجّل‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ35‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬ليقود‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بايسرز‭ ‬151‭-‬126‭.‬

وسجّل‭ ‬هاردن‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭ ‬لكليبرز‭ ‬في‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬ليعزّز‭ ‬كليبرز‭ ‬تقدمه‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬نقطة‭.‬

واحتاج‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬هزيمة‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬135‭-‬130‭. ‬وسجّل‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬سام‭ ‬ميريل‭ ‬19‭.‬

وفي‭ ‬أتلانتا،‭ ‬زاد‭ ‬هوكس‭ ‬من‭ ‬جراح‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الـ24‭ ‬تواليا‭ ‬بنتيجة‭ ‬130‭-‬124‭.‬

وسجّل‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لمصلحة‭ ‬هوكس‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭.‬

وفي‭ ‬دنفر،‭ ‬تغلب‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬بنتيجة‭ ‬130‭-‬104‭.‬

وسجّل‭ ‬اللاعب‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬آرون‭ ‬غوردون‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اجتاز‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬ناغتس‭ ‬عتبة‭ ‬النقاط‭ ‬العشر‭.‬

وكانت‭ ‬ليلة‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬هادئة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬وتسع‭ ‬متابعات‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬تألق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬ناغتس‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬اداء‭ ‬رفيع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

كما‭ ‬خسر‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬امام‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬109‭-‬114‭.‬

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