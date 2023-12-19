بولز يفرمل سيكسرز وتمبروولفز يواصل تألقه

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): أنهى شيكاغو بولز سلسلة من ستة انتصارات متتالية لفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وتفوّق عليه بنتيجة 108-104 ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة يوم الاثنين.
وعلى الرغم من تألق لاعب الارتكاز جويل إمبيد الذي أحرز 40 نقطة مع 14 متابعة، لكنّ بولز تمكن من حسم النتيجة بفضل أدائه الجماعي بقيادة كوبي وايت صاحب الـ24 نقطة، والمونتينغري نيكولا فوشيفيتش 23.
وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد انّ قلص سيكسرز الفارق الذي وصل إلى 12 نقطة مع بداية الربع الرابع، لكنّ ديمار ديروزان الذي انهى اللقاء بـ15 نقطة سجّل ثلاث رميات حرّة أعطت الأمان لشيكاغو.
من جهة أخرى، فاز مينيسوتا تمبروولفز على ميامي هيت 112-108 ليتساوى مع بوسطن سلتيكس كأفضل رصيد في الدوري بـ20 انتصارا و5 هزائم.
وسجّل أنتوني إدواردز 32 نقطة وأضاف كارل-أنتوني تاونز 18 لتمبروولفز الذي نجح في النصف الثاني في تقليص الفارق الذي بلغ 17 نقطة خلال النصف الاول.
في المقابل، سجّل لهيت اللاعبان العائدان من الإصابة تايلر هيرو 25 نقطة وبام أديبايو 22، بعد أن غاب الأول 18 مباراة والثاني 7 مباريات.
وفي إنديانابوليس، سجّل جيمس هاردن 21 من نقاطه الـ35 في الربع الرابع ليقود لوس أنجلوس كليبرز إلى الفوز على بايسرز 151-126.
وسجّل هاردن 18 نقطة متتالية لكليبرز في قرابة ثلاث دقائق في الربع الرابع، ليعزّز كليبرز تقدمه إلى 33 نقطة.
واحتاج كليفلاند كافالييرز إلى وقت إضافي من اجل هزيمة هيوستن روكتس 135-130. وسجّل دونوفان ميتشل 37 نقطة وأضاف سام ميريل 19.
وفي أتلانتا، زاد هوكس من جراح ديترويت بيستونز وألحق به الخسارة الـ24 تواليا بنتيجة 130-124.
وسجّل تراي يونغ 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة لمصلحة هوكس الذي هيمن على اللقاء.
وفي دنفر، تغلب ناغتس حامل اللقب على دالاس مافريكس بنتيجة 130-104.
وسجّل اللاعب الكندي جمال موراي 22 نقطة وأضاف آرون غوردون 21 نقطة، في حين اجتاز ستة من لاعبي ناغتس عتبة النقاط العشر.
وكانت ليلة الصربي نيكولا يوكيتش هادئة مع ثماني نقاط وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، الا انّ تألق العديد من لاعبي ناغتس نجح في احتواء اداء رفيع آخر من السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجّل 38 نقطة مع 11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.
كما خسر لوس انجلوس ليكرز على أرضه امام نيويورك نيكس 109-114.
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