مشجعون ألمان يخططون لاحتجاجات جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أعلنت رابطة مشجعي الدوري الألماني عن القيام باحتجاجات جديدة ضد خطط رابطة الدوري الألماني، بالتعاقد مع مستثمر.
ووقعت احتجاجات في الملاعب الألمانية خلال هذا الاسبوع، وذلك بعد تصويت أندية الدرجة الأولى والثانية الاسبوع الماضي على منح الضوء الاخضر للتعاقد مع شريك استراتيجي للدوري ككل، وترى الجماهير أن ذلك يعد إفراطا جديدا في تسويق اللعبة.
وقال نيكولاي ماورر، الذي يمثل تحالف المشجعين، في تصريحات لشبكة «آيه أر دي» التليفزيونية الألمانية: «نخطط لاحتجاجات فردية لكل ناد على حدة، لكن هناك المزيد من الاحتجاجات الجماعية، الأمر لم ينته بعد».
وتضمنت الاحتجاجات التي حدثت الاسبوع الجاري رفع لافتات في المباريات وترديد هتافات ومسيرات إلى الملاعب. وأضاف ماورر: «نرى ذلك كنجاح كبير، الناس يناقشون الاحتجاجات بخصوص دخول المستثمرين في رابطة الدوري الألماني، بات من الواضح أننا لن نقبل ذلك بصمت».
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