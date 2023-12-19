مشجعون ألمان يخططون لاحتجاجات جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬باحتجاجات‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬خطط‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مستثمر‭.‬

ووقعت‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الألمانية‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الضوء‭ ‬الاخضر‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬للدوري‭ ‬ككل،‭ ‬وترى‭ ‬الجماهير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬إفراطا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬اللعبة‭.‬

وقال‭ ‬نيكولاي‭ ‬ماورر،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬تحالف‭ ‬المشجعين،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬آيه‭ ‬أر‭ ‬دي‮»‬‭ ‬التليفزيونية‭ ‬الألمانية‭: ‬‮«‬نخطط‭ ‬لاحتجاجات‭ ‬فردية‭ ‬لكل‭ ‬ناد‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الجماعية،‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬رفع‭ ‬لافتات‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬وترديد‭ ‬هتافات‭ ‬ومسيرات‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭. ‬وأضاف‭ ‬ماورر‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬كنجاح‭ ‬كبير،‭ ‬الناس‭ ‬يناقشون‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بخصوص‭ ‬دخول‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بصمت‮»‬‭.‬