Wednesday, 20 December 2023 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باب خلافة عرش ميسي مفتوح على مصراعيه

12/19/2023 7:24:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬سيخلف‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي؟‭ ‬بعد‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬الأسطوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬له،‭ ‬تقف‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لتحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وخلافة‭ ‬العرش‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مروراً‭ ‬بالثنائي‭ ‬الانجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وهاري‭ ‬كاين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المتوسط‭ ‬جداً‭ ‬بألوان‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬استفاد‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬10‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬كي‭ ‬يحصد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭.‬

وبسبب‭ ‬بعده‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعداً‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بعدما‭ ‬نفى‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باختياره‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ضعيفة‭ ‬المستوى‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الليغا‭ ‬ومنافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬تبدو‭ ‬فرص‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬اسمه‭ ‬مجدّداً‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الذهبية‭ ‬للجائزة‭ ‬ضئيلة‭ ‬جداً‭.‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬سيحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬التألق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ (‬من‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬يوليو‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬ملحوظ‭ ‬فإنه‭ ‬لن‭ ‬يتفوّق‭ ‬حتما‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وخصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ (‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭) ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬المنشودة‭.‬

عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة،‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أفكّر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬سأتعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬لدينا‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬ألعب‭ ‬الآن،‭ ‬ونحن‭ ‬حاملو‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أتلهّف‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬لخوض‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا،‭ ‬وخوض‭ ‬مبارياتها‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬ورؤية‭ ‬كيف‭ ‬أشعر‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬ميسي‭ ‬ومنافسه‭ ‬التقليدي‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬الاعتزال‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬النصر،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬الثنائي‭ ‬هالاند‭ ‬ومبابي‭ ‬اللذين‭ ‬نافسا‭ ‬‮«‬بولغا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬يعوّل‭ ‬المهاجمان‭ ‬على‭ ‬صغر‭ ‬سنهما‭ (‬23‭ ‬عامًا‭ ‬للنروجي،‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬للفرنسي‭) ‬وعلى‭ ‬إحصائيات‭ ‬مخيفة‭.‬

هالاند‭ ‬الغائب‭ ‬الأبرز‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا

أنهى‭ ‬النروجي‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬بتسجيله‭ ‬56‭ ‬هدفاً،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬مبابي،‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬2023-2024‭)‬،‭ ‬سيعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬لإحداث‭ ‬الفارق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

هل‭ ‬سيمهد‭ ‬ذلك‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬مبابي‭ ‬للظفر‭ ‬بالجائزة‭ ‬الذهبية؟‭ ‬سيكون‭ ‬الفرنسي‭ ‬أحد‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬الكبرى‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تنقص‭ ‬سجلّه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ (‬توّج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬ودوري‭ ‬الأمم‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬بلغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭).‬

ولكن‭ ‬بعد‭ ‬مستوى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬لمساعدة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

قال‭ ‬مدرّبه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬مثل‭ ‬كيليان،‭ ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

يتعيّن‭ ‬على‭ ‬هالاند‭ ‬ومبابي‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وكاين‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬بعدما‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفاً‭ ‬لإيطاليا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬ظلّ‭ ‬وفياً‭ ‬لفريقه‭ ‬توتنهام‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬خاطر‭ ‬كاين‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬بالرحيل‭ ‬كي‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭. ‬لكن‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬24‭ ‬هدفًا‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭).‬

في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الجديد‭ (‬ألمانيا‭)‬،‭ ‬سيكون‭ ‬حريصًا‭ ‬على‭ ‬محو‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬وركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬أهدرها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭
(‬1-2‭).‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أصبح‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الواعد‭ ‬والهداف‭ ‬بيلينغهام‭ (‬20‭ ‬عامًا‭) ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬مقابل‭ ‬103‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

يقول‭ ‬مواطنه‭ ‬كيران‭ ‬تريبييه‭ ‬‮«‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭. ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السن‭ ‬المبكرة،‭ ‬مع‭ ‬النضج‭ ‬والجودة‭ ‬والقتالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها،‭ ‬هو‭ ‬مخيف‮»‬‭. ‬تصريح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخيف‭ ‬أيضا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين،‭ ‬على‭ ‬غراره،‭ ‬يطمحون‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬الذي‭ ‬سيتركه‭ ‬ميسي‭ ‬شاغرا‭.‬

MENAFN19122023000055011008ID1107629757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث