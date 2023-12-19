باب خلافة عرش ميسي مفتوح على مصراعيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬سيخلف‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي؟‭ ‬بعد‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬الأسطوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬له،‭ ‬تقف‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لتحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وخلافة‭ ‬العرش‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مروراً‭ ‬بالثنائي‭ ‬الانجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وهاري‭ ‬كاين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المتوسط‭ ‬جداً‭ ‬بألوان‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬استفاد‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬10‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬كي‭ ‬يحصد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭.‬

وبسبب‭ ‬بعده‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعداً‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بعدما‭ ‬نفى‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باختياره‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ضعيفة‭ ‬المستوى‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الليغا‭ ‬ومنافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬تبدو‭ ‬فرص‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬اسمه‭ ‬مجدّداً‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الذهبية‭ ‬للجائزة‭ ‬ضئيلة‭ ‬جداً‭.‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬سيحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬التألق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ (‬من‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬يوليو‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬ملحوظ‭ ‬فإنه‭ ‬لن‭ ‬يتفوّق‭ ‬حتما‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وخصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ (‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭) ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬المنشودة‭.‬

عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة،‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أفكّر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬سأتعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬لدينا‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬ألعب‭ ‬الآن،‭ ‬ونحن‭ ‬حاملو‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أتلهّف‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬لخوض‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا،‭ ‬وخوض‭ ‬مبارياتها‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬ورؤية‭ ‬كيف‭ ‬أشعر‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬ميسي‭ ‬ومنافسه‭ ‬التقليدي‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬الاعتزال‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬النصر،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬الثنائي‭ ‬هالاند‭ ‬ومبابي‭ ‬اللذين‭ ‬نافسا‭ ‬‮«‬بولغا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬يعوّل‭ ‬المهاجمان‭ ‬على‭ ‬صغر‭ ‬سنهما‭ (‬23‭ ‬عامًا‭ ‬للنروجي،‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬للفرنسي‭) ‬وعلى‭ ‬إحصائيات‭ ‬مخيفة‭.‬

هالاند‭ ‬الغائب‭ ‬الأبرز‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا

أنهى‭ ‬النروجي‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬بتسجيله‭ ‬56‭ ‬هدفاً،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬مبابي،‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬2023-2024‭)‬،‭ ‬سيعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬لإحداث‭ ‬الفارق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

هل‭ ‬سيمهد‭ ‬ذلك‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬مبابي‭ ‬للظفر‭ ‬بالجائزة‭ ‬الذهبية؟‭ ‬سيكون‭ ‬الفرنسي‭ ‬أحد‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬الكبرى‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تنقص‭ ‬سجلّه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ (‬توّج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬ودوري‭ ‬الأمم‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬بلغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭).‬

ولكن‭ ‬بعد‭ ‬مستوى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬لمساعدة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬لقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

قال‭ ‬مدرّبه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬مثل‭ ‬كيليان،‭ ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

يتعيّن‭ ‬على‭ ‬هالاند‭ ‬ومبابي‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وكاين‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬بعدما‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفاً‭ ‬لإيطاليا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬ظلّ‭ ‬وفياً‭ ‬لفريقه‭ ‬توتنهام‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬خاطر‭ ‬كاين‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬بالرحيل‭ ‬كي‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭. ‬لكن‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬24‭ ‬هدفًا‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭).‬

في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الجديد‭ (‬ألمانيا‭)‬،‭ ‬سيكون‭ ‬حريصًا‭ ‬على‭ ‬محو‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬وركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬أهدرها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭

(‬1-2‭).‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أصبح‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الواعد‭ ‬والهداف‭ ‬بيلينغهام‭ (‬20‭ ‬عامًا‭) ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬مقابل‭ ‬103‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

يقول‭ ‬مواطنه‭ ‬كيران‭ ‬تريبييه‭ ‬‮«‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭. ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السن‭ ‬المبكرة،‭ ‬مع‭ ‬النضج‭ ‬والجودة‭ ‬والقتالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها،‭ ‬هو‭ ‬مخيف‮»‬‭. ‬تصريح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخيف‭ ‬أيضا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين،‭ ‬على‭ ‬غراره،‭ ‬يطمحون‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬الذي‭ ‬سيتركه‭ ‬ميسي‭ ‬شاغرا‭.‬