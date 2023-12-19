MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬فعالياتها‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة،‭ ‬واعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬بطلة‭ ‬حكاية‭ ‬ترويها‭ ‬الملاعب‮»‬‭ ‬لنقل‭ ‬رسائل‭ ‬البطولة‭ ‬وأهدافها‭ ‬وقيمها‭ ‬للجمهور،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬الجهود‭ ‬الشخصية‭ ‬للاعبات‭. ‬

وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬الشعار‭ ‬يترجم‭ ‬الرؤية‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات،‭ ‬ويشرك‭ ‬الجمهور‭ ‬بثقافتها‭ ‬وقيمها‭ ‬ويرسخ‭ ‬التفاعل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للمنافسات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الثقافة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ويغرس‭ ‬عوامل‭ ‬التحفيز‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والتغلب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬نواحي‭ ‬الحياة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬بطلة‭ ‬حكاية‭ ‬ترويها‭ ‬الملاعب‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬البعد‭ ‬الإنساني‭ ‬للبطولة،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالقصص‭ ‬الشخصية‭ ‬للاعبات‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬والقرارات‭ ‬الشجاعة‭ ‬التي‭ ‬أوصلتهن‭ ‬لساحة‭ ‬التنافس،‭ ‬وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬نتاج‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعمل‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والمثابرة،‭ ‬وأن‭ ‬الغاية‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشعار‭ ‬هي‭ ‬توصيل‭ ‬رسالة‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بأنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬قصة‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬البطل‭ ‬فيها‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬وظيفته‭ ‬أو‭ ‬دوره‭. ‬

ويجسد‭ ‬الشعار‭ ‬رؤية‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬لدور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات،‭ ‬كما‭ ‬تترجم‭ ‬مساعي‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة‭ ‬محلياً‭ ‬وعربياً‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافتها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الطموح‭ ‬والثقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬المنجزات‭. ‬



