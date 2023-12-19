حلبة البحرين الدولية تحتفل مع موظفيها بالعيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
احتفلت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»
مع موظفيها بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة المعظم.
في يوم خاص رفرفت الأعلام بفخر حيث تلتقي الثقافة الرياضية بالتاريخ والإرث. من قلب الصخير النابض نحتفل بمسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب لرفعة هذا الصرح وإعلاء راية الوطن خفاقة.
وكل عام ومملكة البحرين بألف خير وإلى المزيد من الآفاق لإنطلاقة جديدة نحو الريادة في ظل قيادتنا الرشيدة وجماهيرنا الواعية بما يعزز من مكانة بحريننا في الإقليم والعالم.
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