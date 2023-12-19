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حلبة البحرين الدولية تحتفل مع موظفيها بالعيد الوطني المجيد

12/19/2023 7:24:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

احتفلت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭
‬مع‭ ‬موظفيها‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم‭. ‬

في‭ ‬يوم‭ ‬خاص‭ ‬رفرفت‭ ‬الأعلام‭ ‬بفخر‭ ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالتاريخ‭ ‬والإرث‭. ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الصخير‭ ‬النابض‭ ‬نحتفل‭ ‬بمسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الوطني‭ ‬المخلص‭ ‬الدؤوب‭ ‬لرفعة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬وإعلاء‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭. ‬

وكل‭ ‬عام‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بألف‭ ‬خير‭ ‬وإلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الآفاق‭ ‬لإنطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬وجماهيرنا‭ ‬الواعية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬بحريننا‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬والعالم‭.‬

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