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حصيلة الجولة (2) من دوري عيسى بن راشد للطائرةالملـحق الرياضـي يرصـد 60 إرسـالا ضائعا

12/19/2023 7:24:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رغم‭ ‬مطالبة‭ ‬المدربين‭ ‬للاعبيهم‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ومنها‭ ‬الإرسال‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الحساسة‭ ‬من‭ ‬الأشواط،‭ ‬رغم‭ ‬كلّ‭ ‬ذلك‭ ‬فإنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬وبدون‭ ‬سبب‭ ‬يتبارون‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يوصف‭ ‬بالأخطاء‭ ‬القاتلة‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬يأتي‭ ‬الارتكاب‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬حرج‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭ ‬مما‭ ‬يكلف‭ ‬الفريق‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا،‭ ‬وقد‭ ‬حرص‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الإرسالات‭ ‬المهدرة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬تضمنتها‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط،‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬المحرق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬أضاع‭ ‬الفريقان‭ ‬23‭ ‬إرسالا،‭ ‬12‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المحرق،‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬التي‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الأهلي،‭ ‬إذ‭ ‬ارتكب‭ ‬الفريقان‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬إضاعة‭ ‬13‭ ‬إرسالا،‭ ‬7‭ ‬منها‭ ‬للأهلي‭ ‬و6‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬لفائدته،‭ ‬إذ‭ ‬تساوى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال،‭ ‬إذ‭ ‬أهدرا‭ ‬معا‭ ‬الإرسال‭ ‬24‭ ‬مرة،‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭.‬

ونرى‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعب‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬منها‭ ‬مهارة‭ ‬الإرسال‭ ‬لثلاثة‭ ‬عوامل‭: ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬اللاعب‭ ‬غير‭ ‬متقن‭ ‬من‭ ‬الأساس‭ ‬للمهارة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬غياب‭ ‬التركيز‭ ‬والصلابة‭ ‬الذهنية،‭ ‬وربما‭ ‬عدم‭ ‬إحساس‭ ‬اللاعب‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬خلال‭ ‬توقيت‭ ‬ارتكاب‭ ‬الخطأ‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬


ثلاثة أسباب

قدم‭ ‬المحرق‭ ‬أداء‭ ‬جميلا‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬واستحق‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬الفوز‭ ‬وأول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السداسي،‭ ‬وقلنا‭ ‬إنّ‭ ‬المحرق‭ ‬يدين‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الروح‭ ‬التي‭ ‬أدّى‭ ‬بها‭ ‬لاعبوه‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬الروح‭ ‬وحدها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تفوّق‭ ‬بها‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬تحريك‭ ‬لاعبه‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬مركز2‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مركز4،‭ ‬وقلنا‭ ‬حينها‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬قرارا‭ ‬موفقا‭ ‬ليس‭ ‬لأنّ‭ ‬اللاعب‭ ‬قدم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬له،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬توظيف‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬وإمكاناته‭.‬

وثالث‭ ‬الأسباب‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬البروز‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬غالو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬هجومية‭ ‬لافتة‭ ‬رغم‭ ‬أيامه‭ ‬القليلة‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬سرعة‭ ‬انسجامه‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬اللاعب‭ ‬موجودا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬لكان‭ ‬للمحرق‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى،‭ ‬فغالو‭ ‬لاعب‭ ‬مهاري‭ ‬وقوي‭ ‬وقائد‭ ‬ومحفّز‭ ‬لزملائه‭.‬


أطراف النجمة

في‭ ‬لقاء‭ ‬النجمة‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬قلنا‭ ‬إنّ‭ ‬عناصر‭ ‬النجمة‭ ‬قد‭ ‬دفعت‭ ‬ثمن‭ ‬أخطائها‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة‭ ‬من‭ ‬الأشواط،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬الجشي‭ ‬في‭ ‬تصريحه،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المحرّق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لاعبو‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهم‭ ‬فكانوا‭ ‬يرتكبون‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إليهم،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬حينما‭ ‬يتحمل‭ ‬وحده‭ ‬العبء‭ ‬الهجومي،‭ ‬لأنه‭ ‬باختصار‭ ‬يرهق،‭ ‬فالنجمة‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعدد‭ ‬الجبهات‭ ‬الهجومية‭.‬

توماس مارتن

سجل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬الجديد‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬رفقة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬له‭ ‬إصبع‭ ‬اتهام‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تكبدها‭ ‬الفريق،‭ ‬إذ‭ ‬رغم‭ ‬أيامه‭ ‬القليلة‭ ‬شوهد‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬يوجه‭ ‬تعليماته‭ ‬للاعبيه،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬كشفت‭ ‬له‭ ‬أمورا‭ ‬كثيرة‭ ‬كان‭ ‬بعيدا‭ ‬عنها،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬مارتن‭ ‬يعرف‭ ‬عناصره‭ ‬أو‭ ‬عناصر‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أشد‭ ‬المعرفة‭ ‬لأشرك‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬ولا‭ ‬ينتظر‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭.‬

إرسال دار كليب واستقبال النصر

في‭ ‬مباراة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنصر،‭ ‬عرف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬يأكل‭ ‬كتف‭ ‬الثاني،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أمام‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬إلا‭ ‬الضغط‭ ‬بالإرسال‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬النصراوي‭ ‬جاسم‭ ‬تركي‭ ‬ويوسف‭ ‬خالد،‭ ‬ونجحت‭ ‬عناصر‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬النصراويون‭ ‬عرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يأخذون‭ ‬منافسهم‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل،‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬حال‭ ‬المباراة‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬استقبال‭ ‬النصراويين‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاته؟

جماعية الأهلي وتعدد أوراقه

بات‭ ‬الأهلي‭ ‬يلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬صارمة‭ ‬قوامها‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي،‭ ‬فكل‭ ‬لاعب‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة،‭ ‬فتسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬ليس‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬بعينه،‭ ‬فنرى‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬وسيد‭ ‬محمود‭ ‬العبار‭ ‬وحسن‭ ‬الشاخوري‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬بطريقة‭ ‬وبأخرى‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬نقاط‭ ‬الفريق‭.‬

وقلنا‭ ‬إنّ‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬كتّف‭ ‬الأخير‭ ‬عبر‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬القصير‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الأمامية‭ ‬وهذا‭ ‬جعل‭ ‬اللاعب‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬الأقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬الركيزة‭ ‬الأخرى‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬كان‭ ‬خارج‭ ‬الفورمة‭ ‬إذ‭ ‬وقع‭ ‬فريسة‭ ‬كراته‭ ‬الطائشة،‭ ‬وهذا‭ ‬أثر‭ ‬نفسيا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمامه‭ ‬إلا‭ ‬رفع‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭.‬

«جيبا» ينقذ.. ومرهون يعيد

لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬شاهدا‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬يدين‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬‮«‬جيبا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬مثالية‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬أتعب‭ ‬معه‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬تفنن‭ ‬‮«‬جيبا‮»‬‭ ‬على‭ ‬طريقته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭.‬

ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬جاسم‭ ‬تركي‭ ‬قد‭ ‬أعادت‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬النصر،‭ ‬ولو‭ ‬حالف‭ ‬الحظ‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬وكسب‭ ‬الشوط‭ ‬لقال‭ ‬الجميع‭ ‬إنّ‭ ‬النصر‭ ‬مدين‭ ‬بالفضل‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬إلى‭ ‬ابن‭ ‬مرهون،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬لو‮»‬‭ ‬لا‭ ‬محل‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الإعراب‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فشكرا‭ ‬لجيبا‭ ‬لأنه‭ ‬أمتع‭ ‬الحضور،‭ ‬وشكرا‭ ‬لابن‭ ‬مرهون‭ ‬لأنه‭ ‬أعاد‭ ‬الحياة‭ ‬لفريقه‭.‬

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