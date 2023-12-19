الجولة السابعة من دوري زين لكرة السلةالمنامة يربح القمم ويواصل صعود السلم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الحديث‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‮

‬2023‭-‬2024‮

‬نلخصه‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بها‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬وقد‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬أما‭ ‬باقي‭ ‬المواجهات‭ ‬فلا‭ ‬تستحق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذكر‭ ‬النتيجة،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬نظرا‭ ‬للفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬وفرق‭ ‬القاع‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭.‬





النتائج‭ ‬والترتيب

أسفرت‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‮

‬2023‭-‬2024‮

‬عن‭ ‬فوز‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬94‭/‬87،‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬تخطى‭ ‬الحالة‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬90‭/‬70،‭ ‬واجتاز‭ ‬النجمة‭ ‬عقبة‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬56،‭ ‬وفاز‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬96‭/‬71،‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬المحرق‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬97‭/‬59،‭ ‬ولعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مواجهة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬وفاز‭ ‬بنتيجة‭ ‬107‭/‬90‭.‬

وانفرد‭ ‬المنامة‭ ‬بالصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬يليه‭ ‬الأهلي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ولديه‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬الحالة‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬النجمة‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬المحرق‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬الاتحاد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬النويدرات‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬سماهيج‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬البحرين‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬سترة‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬





مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة

تنطلق‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‮

‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتقام‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة،‭ ‬وتقام‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباراتان‭ (‬الاتحاد‭ ‬والبحرين‭)‬،‭ (‬المحرق‭ ‬والنويدرات‭)‬،‭ ‬وتختتم‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بمباراتين‭ (‬المنامة‭ ‬وسترة‭)‬،‭ (‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسماهيج‭).‬

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القمة‭ ‬السلاوية

خطفت‭ ‬قمة‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬الأنظار‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬حيث‭ ‬شاهدنا‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأهلي،‭ ‬بينما‭ ‬غابت‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف،‭ ‬وشاهدنا‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التنافس‭ ‬الكبير‭ ‬والندية،‭ ‬الاثارة‭ ‬والنرفزة‭ ‬في‭ ‬اللعب،‭ ‬الجدل‭ ‬التحكيمي‭ ‬وما‭ ‬صاحبه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬وردود‭ ‬أفعال‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وانتهت‭ ‬القمة‭ ‬بأحداث‭ ‬مؤسفة‭ ‬بعد‭ ‬المناوشات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

ويحسب‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن‭ ‬والمنظمين‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬والعقلاء‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأحداث‭ ‬ومنع‭ ‬تفاقمها‭.‬

وكان‭ ‬المنامة‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬والأجهز‭ ‬فنيا‭ ‬والأكثر‭ ‬استقرارا،‭ ‬وقد‭ ‬تحكم‭ ‬في‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تمكن‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬مجاراته‭ ‬بقوة‭ ‬وكاد‭ ‬يخطف‭ ‬الفوز‭ ‬لولا‭ ‬الأخطاء‭ ‬البسيطة‭ ‬وكثرة‭ ‬النرفزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لكن‭ ‬الأهلي‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أنه‭ ‬قادم‭ ‬بقوة‭ ‬للمنافسة‭ ‬وقد‭ ‬طمأن‭ ‬جماهيره‭ ‬كثيرا‭ ‬ومنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬سينافس‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬خطة‭ ‬الأهلي‭ ‬القادمة‭ ‬هي‭ ‬تغيير‭ ‬المحترفين،‭ ‬ويأمل‭ ‬ان‭ ‬تنجح‭ ‬ويعود‭ ‬الى‭ ‬البطولات‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المنامة‭ ‬مستقر‭ ‬وجاهز‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألقابه‭ ‬ويراقب‭ ‬ويتفرج‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬منافسيه‭.‬

ثلاث‭ ‬قمم

استفاد‭ ‬المنامة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬المحلية‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬قمتين‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي،‭ ‬وكانتا‭ ‬بمثابة‭ ‬بروفتين‭ ‬جادتين‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بفريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬دبي،‭ ‬ونجح‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬القمم‭ ‬الثلاث،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬العمل‭ ‬الرائع‭ ‬من‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬والمعد‭ ‬البدني‭ ‬للفريق،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الانضباط‭ ‬والتركيز‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ووجود‭ ‬البديل‭ ‬الجاهز‭ ‬في‭ ‬الفريق‭.‬

ويعدّ‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬وهما‭ ‬أبرز‭ ‬مرشحين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬الآسيوي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدران‭ ‬مجموعتهما‭ ‬حاليا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتأهلا‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬ليكررا‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭.‬

وبلا‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬سعيدة‭ ‬بمستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬لكنها‭ ‬بعيدة‭ ‬عنه‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف،‭ ‬وهي‭ ‬تنتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬رفع‭ ‬العقوبة‭ ‬والسماح‭ ‬لها‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬الصالة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الفريق‭.‬





موستي‭ ‬الأبرز

يمتلك‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لاعبا‭ ‬موهوبا‭ ‬كالجوهرة‭ ‬وهو‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬وينبغي‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه،‭ ‬فهو‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ويواصل‭ ‬حاليا‭ ‬صناعة‭ ‬الفارق‭ ‬للمنامة‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬القوية‭ ‬محليا‭ ‬وخليجيا،‭ ‬ويمتاز‭ ‬موستي‭ ‬بالتصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬والاختراقات‭ ‬والمهارة‭ ‬الفردية‭ ‬العالية،‭ ‬ويسجل‭ ‬معدلات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بمستوى‭ ‬تصاعدي،‭ ‬وبالعودة‭ ‬الى‭ ‬القمم‭ ‬الثلاث‭ ‬ونقاط‭ ‬موستي‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬يتفوق‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المحترفين،‭ ‬ففي‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬وامام‭ ‬الأهلي‭ ‬سجل‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬وتألق‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬دبي‭.‬





لينوس‭ ‬ودومنيك

منذ‭ ‬ان‭ ‬تعاقد‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬سير‭ ‬دومنيك‭ ‬سار‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منحنى‭ ‬تصاعدي‭ ‬واضح‭ ‬وحقق‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية‭ ‬وهي‭ ( ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ - ‬دوري‭ ‬زين‭ - ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ - ‬كأس‭ ‬السوبر‭)‬،‭ ‬فالمدرب‭ ‬لينوس‭ ‬يقود‭ ‬الفريق‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬وحساباته‭ ‬مضبوطة‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬أما‭ ‬دومنيك‭ ‬فهو‭ ‬المحترف‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وذكاء‭ ‬ويؤدي‭ ‬الأدوار‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الفريق،‭ ‬فتارة‭ ‬يبرز‭ ‬في‭ ‬الدفاع،‭ ‬وأخرى‭ ‬ينقذ‭ ‬الفريق‭ ‬هجوميا‭ ‬ويقوده‭ ‬الى‭ ‬الفوز،‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬الحلول‭ ‬وهو‭ ‬عصب‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حاليا‭.‬