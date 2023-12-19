الجولة السابعة من دوري زين لكرة السلةالمنامة يربح القمم ويواصل صعود السلم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الحديث عن الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي
2023-2024
نلخصه في القمة التي انطلقت بها مباريات الجولة وقد جمعت بين فريقي المنامة والأهلي، أما باقي المواجهات فلا تستحق أكثر من ذكر النتيجة، حيث جاءت جميعها من جانب واحد نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفرق المنافسة على التأهل وفرق القاع التي تشارك من دون محترفين أجانب.
النتائج والترتيب
أسفرت مباريات الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي
2023-2024
عن فوز المنامة على الأهلي بنتيجة 94/87، وفي باقي المباريات تخطى الحالة منافسه سترة بنتيجة 90/70، واجتاز النجمة عقبة سماهيج بنتيجة 76/56، وفاز النويدرات على مدينة عيسى بنتيجة 96/71، ولم يجد المحرق أي صعوبة في هزيمة البحرين بنتيجة 97/59، ولعب الاتحاد مواجهة بعيدة عن الحسابات أمام المنتخب الرديف وفاز بنتيجة 107/90.
وانفرد المنامة بالصدارة برصيد 12 نقطة من ستة انتصارات متتالية دون خسارة، يليه الأهلي 12 نقطة ولديه خمسة انتصارات وخسارتين، الحالة 12 نقطة، النجمة 11 نقطة المحرق 10 نقاط، الاتحاد 10 نقاط، النويدرات 10 نقاط، سماهيج 7 نقاط، البحرين 7 نقاط، سترة 7 نقاط ومدينة عيسى 6 نقاط.
مباريات الجولة الثامنة
تنطلق غدا الخميس مباريات الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي
2023-2024، وتقام مباراة واحدة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم تجمع بين فريقي الأهلي والنجمة، وتقام في يوم الجمعة مباراتان (الاتحاد والبحرين)، (المحرق والنويدرات)، وتختتم مباريات الجولة يوم السبت بمباراتين (المنامة وسترة)، (مدينة عيسى وسماهيج).
القمة السلاوية
خطفت قمة المنامة والأهلي الأنظار بكل تفاصيلها، حيث شاهدنا حضورا جماهيريا غفيرا من جانب الأهلي، بينما غابت جماهير المنامة بسبب عقوبة الايقاف، وشاهدنا في القمة التنافس الكبير والندية، الاثارة والنرفزة في اللعب، الجدل التحكيمي وما صاحبه من قرارات وردود أفعال من اللاعبين، وانتهت القمة بأحداث مؤسفة بعد المناوشات التي حدثت بين الفريقين.
ويحسب لرجال الأمن والمنظمين في الصالة والعقلاء من الفريقين التدخل السريع والسيطرة على الأحداث ومنع تفاقمها.
وكان المنامة الطرف الأفضل والأجهز فنيا والأكثر استقرارا، وقد تحكم في مجريات اللقاء. في المقابل تمكن الأهلي من مجاراته بقوة وكاد يخطف الفوز لولا الأخطاء البسيطة وكثرة النرفزة من اللاعبين، لكن الأهلي أكد من خلال المستوى الذي قدمه أنه قادم بقوة للمنافسة وقد طمأن جماهيره كثيرا ومنحهم الثقة بأن هناك من سينافس المنامة على الألقاب المحلية.
ويبدو ان خطة الأهلي القادمة هي تغيير المحترفين، ويأمل ان تنجح ويعود الى البطولات من جديد، في حين ان المنامة مستقر وجاهز للدفاع عن ألقابه ويراقب ويتفرج على تحركات منافسيه.
ثلاث قمم
استفاد المنامة هذه المرة كثيرا من جدول المباريات المحلية حيث خاض قمتين أمام المحرق والأهلي، وكانتا بمثابة بروفتين جادتين قبل القمة الخليجية التي جمعته بفريق شباب الأهلي دبي، ونجح المنامة في غضون عشرة ايام في أن يفوز في القمم الثلاث، وذلك بفضل العمل الرائع من الجهازين الفني والاداري والمعد البدني للفريق، الى جانب الانضباط والتركيز العالي من اللاعبين ووجود البديل الجاهز في الفريق.
ويعدّ فريق المنامة حاليا من أفضل الفرق في منطقة الخليج الى جانب فريق الكويت الكويتي، وهما أبرز مرشحين في بطولة السوبر ليغ الآسيوي عن منطقة الخليج، حيث يتصدران مجموعتهما حاليا، ومن المتوقع ان يتأهلا الى النهائي ليكررا نهائي النسخة الماضية.
وبلا شك فإن جماهير المنامة سعيدة بمستويات ونتائج الفريق، لكنها بعيدة عنه بسبب عقوبة الايقاف، وهي تنتظر بفارغ الصبر رفع العقوبة والسماح لها بالعودة الى الصالة لتشجيع الفريق.
موستي الأبرز
يمتلك فريق المنامة في الوقت الحالي لاعبا موهوبا كالجوهرة وهو مصطفى حسين (موستي) وينبغي المحافظة عليه، فهو الذي صنع الفارق في الموسم الماضي، ويواصل حاليا صناعة الفارق للمنامة في المواجهات القوية محليا وخليجيا، ويمتاز موستي بالتصويبات الثلاثية والاختراقات والمهارة الفردية العالية، ويسجل معدلات عالية من النقاط بمستوى تصاعدي، وبالعودة الى القمم الثلاث ونقاط موستي نجد ان هذا اللاعب يتفوق حتى على المحترفين، ففي مباراة المحرق سجل 24 نقطة، وامام الأهلي سجل 26 نقطة، وتألق بشكل لافت في القمة الخليجية بتسجيله 29 نقطة في سلة فريق شباب الأهلي دبي.
لينوس ودومنيك
منذ ان تعاقد المنامة في الموسم الماضي مع المدرب اليوناني لينوس غافريال ومن ثم تعاقد مع المحترف الأمريكي سير دومنيك سار الفريق في منحنى تصاعدي واضح وحقق أربعة ألقاب متتالية وهي ( كأس خليفة بن سلمان - دوري زين - كأس السوبر ليغ - كأس السوبر)، فالمدرب لينوس يقود الفريق بطريقة مثالية وحساباته مضبوطة تماما على المستويين المحلي والخارجي، أما دومنيك فهو المحترف الأكثر فاعلية وذكاء ويؤدي الأدوار المطلوبة والتي يحتاج إليها الفريق، فتارة يبرز في الدفاع، وأخرى ينقذ الفريق هجوميا ويقوده الى الفوز، يمتلك كل الحلول وهو عصب فريق المنامة حاليا.
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