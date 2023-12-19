في السباق الحادي عشر للخيلمنافسات منتظرة على كؤوس رعاية الخيل والحواج والأيام وأهل الخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬وكأس‭ ‬شركة‭ ‬الحواج‭ ‬وكأس‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأيام‭ ‬للنشر‭ ‬وكأس‭ ‬أهل‭ ‬الخيل،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬84‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬من‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ – ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‭ ‬ – ‭ ‬طويسان‭ ‬1844‭ ‬ – ‭ ‬الكروش‭ ‬1823‭ ‬ – ‭ ‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير1838‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الحواج‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬بايسيس‭ ‬ – ‭ ‬ذرب‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬بلوز‭ ‬مان‭ ‬ – ‭ ‬الأنجم‭ ‬ – ‭ ‬بريف‭ ‬هارت‭ ‬ – ‭ ‬غريب‭ ‬داين‭ ‬ – ‭ ‬هدار‭ ‬ – ‭ ‬موناكو‭ ‬ – ‭ ‬زعفراني‭ ‬ – ‭ ‬اكويلا‭ ‬ – ‭ ‬أرياف‭ ‬ – ‭ ‬دلايل‭ ‬ – ‭ ‬مسايل‭ ‬ – ‭ ‬اطلال‭ ‬ – ‭ ‬طلقه‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬اسكون‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬صنف‭ ‬3‭ ) ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬ديسمبر‭ ‬ – ‭ ‬جورج‭ ‬ – ‭ ‬هيركوليس‭- ‬سكوربيوس‭ ‬ – ‭ ‬شارد‭ ‬ – ‭ ‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‭ ‬ – ‭ ‬قليشا‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأيام‭ ‬للنشر‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬ملكي‭- ‬ريترن‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ماك‭ ‬ – ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ – ‭ ‬أبرس‭ ‬دارك‭ ‬ – ‭ ‬رويال‭ ‬سيميتار‭ ‬ – ‭ ‬ذي‭ ‬بارنت‭ ‬ – ‭ ‬مونتي‭ ‬باي‭ ‬ – ‭ ‬غيمي‭ ‬شيلتر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬أهل‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬ماجيكل‭ ‬ويش‭ ‬ – ‭ ‬بنسيرو‭ ‬دامور‭ ‬ – ‭ ‬بي‭ ‬لكي‭ ‬ماي‭ ‬سن‭ ‬ – ‭ ‬ليث‭ ‬ – ‭ ‬ون‭ ‬فور‭ ‬غلوري‭ - ‬غيث‭ ‬واي‭ ‬ – ‭ ‬جامي‭ ‬اساي‭ ‬ – ‭ ‬واير‭ ‬تاب‭ ‬ – ‭ ‬فلايم‭ ‬سبيرت‭ ‬ – ‭ ‬مبتدأ‭ - ‬باتيفورد‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬سو‭ ‬انسونغ‭ ‬ – ‭ ‬فور‭ ‬بدن‭ ‬لاند‭ ‬ – ‭ ‬إدارات‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الحواج‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬غريغاديل‭ ‬ – ‭ ‬جوستينو‭ ‬ – ‭ ‬مدمن‭ ‬ – ‭ ‬لندن‭ ‬لوك‭ ‬ – ‭ ‬ميشن‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬يا‭ ‬ليل‭ ‬ – ‭ ‬فولو‭ ‬سوت‭ ‬ – ‭ ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬نيشينز‭ ‬ – ‭ ‬غرافيت‭ ‬ستورم‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬ثين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‭ ‬ – ‭ ‬سن‭ ‬أوف‭ ‬نور‭ ‬ماندي‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬كاسب‭ ‬ – ‭ ‬قايتر‭ ‬بايلوت‭ ‬ – ‭ ‬سويندلر‭ ‬ – ‭ ‬باور‭ ‬ترين‭ ‬ – ‭ ‬إنجازات‭ ‬ – ‭ ‬فور‭ ‬ويل‭ ‬داريف‭ - ‬سكويلر‭ ‬ – ‭ ‬ثاندر‭ ‬مور‭ ‬ – ‭ ‬رفاع‭ ‬وندر‭ ‬ – ‭ ‬سلتيك‭ ‬تشامبيون‭ ‬ – ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ – ‭ ‬فاتغارد‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬عنان‭ ‬ – ‭ ‬ناين‭ ‬بيلو‭ ‬زيرو‭ - ‬كودي‭ ‬تايم‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬اندفاع‭ ‬ – ‭ ‬تقارير‭ ‬ – ‭ ‬مكاك‭ ‬ – ‭ ‬بانغ‭ ‬فور‭ ‬غولد‭ ‬ – ‭ ‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ – ‭ ‬بورت‭ ‬دوغلاس‭ ‬ – ‭ ‬روكسزوف‭ ‬ – ‭ ‬لو‭ ‬أوف‭ ‬وان‮»‬‭.‬