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في السباق الحادي عشر للخيلمنافسات منتظرة على كؤوس رعاية الخيل والحواج والأيام وأهل الخيل

12/19/2023 7:24:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬وكأس‭ ‬شركة‭ ‬الحواج‭ ‬وكأس‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأيام‭ ‬للنشر‭ ‬وكأس‭ ‬أهل‭ ‬الخيل،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬84‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬من‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‭ ‬ ‭ ‬طويسان‭ ‬1844‭ ‬ ‭ ‬الكروش‭ ‬1823‭ ‬ ‭ ‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير1838‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الحواج‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬بايسيس‭ ‬ ‭ ‬ذرب‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬بلوز‭ ‬مان‭ ‬ ‭ ‬الأنجم‭ ‬ ‭ ‬بريف‭ ‬هارت‭ ‬ ‭ ‬غريب‭ ‬داين‭ ‬ ‭ ‬هدار‭ ‬ ‭ ‬موناكو‭ ‬ ‭ ‬زعفراني‭ ‬ ‭ ‬اكويلا‭ ‬ ‭ ‬أرياف‭ ‬ ‭ ‬دلايل‭ ‬ ‭ ‬مسايل‭ ‬ ‭ ‬اطلال‭ ‬ ‭ ‬طلقه‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬اسكون‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬صنف‭ ‬3‭ ) ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬ديسمبر‭ ‬ ‭ ‬جورج‭ ‬ ‭ ‬هيركوليس‭- ‬سكوربيوس‭ ‬ ‭ ‬شارد‭ ‬ ‭ ‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‭ ‬ ‭ ‬قليشا‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأيام‭ ‬للنشر‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬ملكي‭- ‬ريترن‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ماك‭ ‬ ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ ‭ ‬أبرس‭ ‬دارك‭ ‬ ‭ ‬رويال‭ ‬سيميتار‭ ‬ ‭ ‬ذي‭ ‬بارنت‭ ‬ ‭ ‬مونتي‭ ‬باي‭ ‬ ‭ ‬غيمي‭ ‬شيلتر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬أهل‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬ماجيكل‭ ‬ويش‭ ‬ ‭ ‬بنسيرو‭ ‬دامور‭ ‬ ‭ ‬بي‭ ‬لكي‭ ‬ماي‭ ‬سن‭ ‬ ‭ ‬ليث‭ ‬ ‭ ‬ون‭ ‬فور‭ ‬غلوري‭ - ‬غيث‭ ‬واي‭ ‬ ‭ ‬جامي‭ ‬اساي‭ ‬ ‭ ‬واير‭ ‬تاب‭ ‬ ‭ ‬فلايم‭ ‬سبيرت‭ ‬ ‭ ‬مبتدأ‭ - ‬باتيفورد‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬دارك‭ ‬سو‭ ‬انسونغ‭ ‬ ‭ ‬فور‭ ‬بدن‭ ‬لاند‭ ‬ ‭ ‬إدارات‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الحواج‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬غريغاديل‭ ‬ ‭ ‬جوستينو‭ ‬ ‭ ‬مدمن‭ ‬ ‭ ‬لندن‭ ‬لوك‭ ‬ ‭ ‬ميشن‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬يا‭ ‬ليل‭ ‬ ‭ ‬فولو‭ ‬سوت‭ ‬ ‭ ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬نيشينز‭ ‬ ‭ ‬غرافيت‭ ‬ستورم‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬ثين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‭ ‬ ‭ ‬سن‭ ‬أوف‭ ‬نور‭ ‬ماندي‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬كاسب‭ ‬ ‭ ‬قايتر‭ ‬بايلوت‭ ‬ ‭ ‬سويندلر‭ ‬ ‭ ‬باور‭ ‬ترين‭ ‬ ‭ ‬إنجازات‭ ‬ ‭ ‬فور‭ ‬ويل‭ ‬داريف‭ - ‬سكويلر‭ ‬ ‭ ‬ثاندر‭ ‬مور‭ ‬ ‭ ‬رفاع‭ ‬وندر‭ ‬ ‭ ‬سلتيك‭ ‬تشامبيون‭ ‬ ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ ‭ ‬فاتغارد‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬عنان‭ ‬ ‭ ‬ناين‭ ‬بيلو‭ ‬زيرو‭ - ‬كودي‭ ‬تايم‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬‮«‬اندفاع‭ ‬ ‭ ‬تقارير‭ ‬ ‭ ‬مكاك‭ ‬ ‭ ‬بانغ‭ ‬فور‭ ‬غولد‭ ‬ ‭ ‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ ‭ ‬بورت‭ ‬دوغلاس‭ ‬ ‭ ‬روكسزوف‭ ‬ ‭ ‬لو‭ ‬أوف‭ ‬وان‮»‬‭.‬

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