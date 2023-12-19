في السباق الحادي عشر للخيلمنافسات منتظرة على كؤوس رعاية الخيل والحواج والأيام وأهل الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد غدٍ الجمعة السباق الحادي عشر لهذا الموسم والذي سيقام على كأس هيئة رعاية شؤون الخيل وكأس شركة الحواج وكأس مؤسسة الأيام للنشر وكأس أهل الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق مشاركة 84 جواداً وسط توقعات بمنافسات متكافئة في ظل تقارب مستويات الجياد المرشحة للمنافسة في أغلب الأشواط، حيث جاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة على النحو التالي:
الشوط الأول يقام لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة مسافة 1400 متر وبمشاركة «الحمداني 1810 – المعنقي 1846 – طويسان 1844 – الكروش 1823 – كحيلان ولد أم زرير1838».
الشوط الثاني: يقام على كأس شركة الحواج للجياد المبتدئات «نتاج محلي» مسافة 2000 متر وبمشاركة «بايسيس – ذرب – ذا بلوز مان – الأنجم – بريف هارت – غريب داين – هدار – موناكو – زعفراني – اكويلا – أرياف – دلايل – مسايل – اطلال – طلقه».
الشوط الثالث: يقام على كأس اسكون لجياد الدرجة الأولى (صنف 3 ) «نتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة «ديسمبر – جورج – هيركوليس- سكوربيوس – شارد – إيكو ثرو تايم – قليشا».
الشوط الرابع يقام على كأس مؤسسة الأيام للنشر لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1800 متر وبمشاركة «ملكي- ريترن أوف ذي ماك – ويست سوفولك – أبرس دارك – رويال سيميتار – ذي بارنت – مونتي باي – غيمي شيلتر».
الشوط الخامس: يقام على كأس أهل الخيل لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر وبمشاركة «ماجيكل ويش – بنسيرو دامور – بي لكي ماي سن – ليث – ون فور غلوري - غيث واي – جامي اساي – واير تاب – فلايم سبيرت – مبتدأ - باتيفورد بوي – دارك سو انسونغ – فور بدن لاند – إدارات».
الشوط السادس: يقام على كأس شركة الحواج لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة «غريغاديل – جوستينو – مدمن – لندن لوك – ميشن بوي – يا ليل – فولو سوت – المختار ستار – نيشينز – غرافيت ستورم – ذا ثين بلو لاين – سن أوف نور ماندي».
الشوط السابع: يقام على كأس هيئة رعاية شؤون الخيل لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة «كاسب – قايتر بايلوت – سويندلر – باور ترين – إنجازات – فور ويل داريف - سكويلر – ثاندر مور – رفاع وندر – سلتيك تشامبيون – إن فيغل – فاتغارد ستار – عنان – ناين بيلو زيرو - كودي تايم».
الشوط الثامن والأخير يقام على كأس هيئة رعاية شؤون الخيل لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2200 متر وبمشاركة «اندفاع – تقارير – مكاك – بانغ فور غولد – ميس إيفون – بورت دوغلاس – روكسزوف – لو أوف وان».
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