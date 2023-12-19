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هل يستغني عجمان الإماراتي عن علي مدن؟

12/19/2023 7:24:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يواجه‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬مقصلة‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭ ‬الإماراتية‭ ‬فإن‭ ‬لاعبنا‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬مرشح‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أسماء‭ ‬الأجانب‭ ‬الأخرى،‭ ‬للاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬لهم‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬عجمان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬و4‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مناسبات‭.‬

وبشأن‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬تحديدًا،‭ ‬أشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستواه‭ ‬متراجع‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬مشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬931‭ ‬دقيقة‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬مباراة،‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭.‬

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