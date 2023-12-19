هل يستغني عجمان الإماراتي عن علي مدن؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواجه لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم علي مدن مقصلة الرحيل عن فريقه عجمان الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية فإن لاعبنا علي مدن مرشح من بين أسماء الأجانب الأخرى، للاستغناء عنها في ظل تراجع المستوى الفني لهم الذي ألقى بظلاله على أداء ونتائج الفريق في الموسم الرياضي الجاري، حيث يحتل عجمان المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وخسر في 5 مناسبات.
وبشأن علي مدن تحديدًا، أشارت الصحيفة إلى أن مستواه متراجع رغم أنه أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة، حيث لعب 931 دقيقة خلال 11 مباراة، سجل من خلالها 3 أهداف فقط.
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